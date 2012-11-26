На облаштування Новокостянтинівського родовища уранових руд виділять 6,5 млрд грн

Кабінет Міністрів України затвердив проект будівництва підприємства на базі Новокостянтинівського родовища уранових руд загальною кошторисною вартістю 6,518 млрд грн.

Відповідне рішення закріплене урядовою постановою №933-р від 24 жовтня 2012 року.

Згідно з документом, потужність підприємства з виробництва руди становитиме 1,5 млн тонн на рік, з переробки руди - 0,5 млн тонн на рік.

Будівництво першого комплексу має завершитися за 42 місяці, всього об'єкта - за 96 місяців.

Згідно з постановою, у будівельно-монтажні роботи на об'єкті необхідно вкласти 3 млрд 676,005 млн грн, в обладнання - 1 млрд 519,558 млн грн, в пуско-налагоджувальні роботи - 776,915 млн грн, на інші цілі - 1 млрд 322,071 млн грн.

Як повідомляв УНІАН, на початку липня 2011 року Східний гірничо-збагачувальний комбінат заявляв про намір залучити у розвиток Новокостянтинівської уранової шахти (Маловисківський район, Кіровоградська обл.) 6,5 млрд грн кредитних ресурсів державних банків.

Заставою за даними позиками виступатиме продукція, отримана в результаті дослідно-промислової відпрацювання.

Державне підприємство «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» (СхідГЗК, Жовті Води, Дніпропетровська обл.) у 2012 році має намір збільшити виробництво концентрату природного урану на 10% - до 980 тонн в порівнянні з 2011 роком.

Україна до 2014 року планує наростити виробництво концентрату урану (U3O8) в 2,3 раза порівняно з 2008 роком - до 1,88 тис. тонн. Наразі потреба українських АЕС в концентраті урану становить 2480 тонн і задовольняється на 32%.

ДП «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» (м. Жовті Води) - єдине в Україні та найбільше в Європі підприємство з видобутку та переробки уранової руди.

ДП «СхідГЗК» випускає 3,3% світового виробництва урану (дані МАГАТЕ).