«Укравтопром» підтримує введення утилізаційного збору

Асоціація автовиробників України «Укравтопром» заявляє, що для порятунку національної автомобілебудівної галузі необхідно не тільки збільшити ввізне мито, але й ввести утилізаційний збір. Відповідне повідомлення опубліковано на сайті «Укравтопрому».

За інформацією асоціації, підвищення ввізного мита і введення утилізаційного збору «дозволить хоча б зупинити той спад, який зараз відбувається в українському автопромі, і залучити нових інвесторів з числа світових автоконцернів».

Спростовуючи твердження автоімпортерів про те, що утилізаційний збір на автомобілі може призвести до зниження продажів або змінити конкурентоспроможність іномарок, «Укравтопром» наводить приклад того, що після вступу України до Світової організації торгівлі і зниження мит на іномарки, ціни на автомобілі не знижувалися. Також асоціація проводить паралель з Росією, де, попри високе ввізне мито, ціни на автомобілі залишаються порівнюваними з українськими, а ринок демонструє стійке зростання.

«Більше того, якраз високе мито й інвестиційні умови приваблють до Росії дедалі більше автомобільних концернів», - йдеться в тексті повідомлення.

Як повідомляв раніше УНІАН, «Укравтопром» закликає припинити безвідповідальне використання схем імпорту частково розібраних автомобілів.

20 листопада Кабінет Міністрів України схвалив законопроект про введення утилізаційного збору на автомобілі, з преференціями для вітчизняних виробників.

Нагадаємо, з 1 вересня Росія ввела утилізаційний збір на імпортні автомобілі. За оцінкою експертів, дія цього збору може зробити українські автомобілі в РФ на 10-12% дорожче. Збір був введений з метою захисту російського автопрому в умовах різкого зниження мит після вступу РФ до СОТ.

У відповідь 14 вересня Україна ввела утилізаційний збір на імпортовані з Росії автомобілі і автобуси.