Азаров заявляє, що Україна не має наміру змінювати плани щодо перегляду мит у СОТ

Україна не має наміру змінювати плани з перегляду мит у рамках членства у Світовій організації торгівлі, незважаючи на негативну реакцію деяких членів СОТ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем'єр-міністр України Микола Азаров заявив, виступаючи у вівторок, 27 листопада, на з'їзді Федерації роботодавців України.

«Чи відступить уряд від своїх пропозицій? Звичайно, ні. Вестимемо переговори, домовлятимемося. Це наше право, передбачене статутом. І ми це право повинні використовувати в повному обсязі. Подобається це комусь чи не подобається, ми цим займатимемося», - сказав М.Азаров.

Він зазначив, що Україна вступила до СОТ не з найкращими умовами. І додав, що винні відомі.

«В принципі, можна знайти персонально відповідальних за такі норми. Є указ тодішнього Президента Віктора Ющенка, який заохотив близько 70 осіб. Давайте опублікуємо цей указ, і запитаємо з тих, хто відповідав за такі підходи, які формувалися при вступі до СОТ. А нам із вами від цього легше буде чи ні? Так давайте тоді не згадуватимемо», - сказав М.Азаров.

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Як повідомляв УНІАН, Україна у вересні звернулася до СОТ з інформацією про намір підвищити імпортні мита на 371 товарну лінію.

Це звернення викликало стурбованість Європейської комісії, оскільки може значно вплинути на загальний експорт товарів з ЄС до України, який становить майже 2 млрд євро на рік. Також такі дії України, на думку представників ЄК, не співвідносяться з намірами укласти угоду про зону вільної торгівлі з ЄС.

Крім того, на думку експертів, а також представників Держдепу США, такий крок України може свідчити про підготовку до вступу до Митного союзу.

23 листопада М.Азаров сказав, що Україна знайде компроміс у переговорах із СОТ про зміну умов приєднання до неї.

«Ми зараз ведемо конкретні переговори й намагаємося знайти компромісні рішення. І я думаю, що ми цього досягнемо », - сказав М.Азаров.

Він зазначив, що переговори про приєднання України до СОТ тривали 16 років, у різні роки різні уряди узгоджували «не кращі» умови приєднання до секторальних угод, в результаті приєднання відбулося «загалом на недостатньо вигідних для нашої держави умовах».

Саме тому, зазначив прем'єр, Україна ініціювала перегляд великої кількості позицій із приєднання до СОТ.

Україна стала повноправним 152-м членом Світової організації торгівлі 16 травня 2008 року.

Через три роки після отримання членства у СОТ країни можуть протягом ще 3-х років змінювати умови, прийняті при підписанні угоди про членство в цій організації.