За кошти, які виділяються на держзакупівлі, потрібно купувати товари українського виробництва - Фірташ

Глава Федерації роботодавців України Дмитро Фірташ вважає, що кошти, які виділяються на держзакупівлі, повинні переважно витрачатися на придбання товарів українського виробництва. Про це він сказав під час свого виступу на з'їзді ФРУ у вівторок, 27 листопада, повідомили УНІАН у прес-службі ФРУ.

«Велика частина грошей, які виділяються на держзакупівлі, повинні бути витрачені на товари, що виробляються в Україні. Ми повинні себе захистити. Так роблять країни, які набагато багатші від України», - зазначив Д.Фірташ.

За його словами, річний обсяг держзакупівель становить близько 300 млрд грн, з яких частка українських постачальників незначна.

Д.Фірташ зазначив, що в США для зарубіжних компаній доступно тільки 32% від загального обсягу коштів, що виділяються для держзакупівель, в Японії - 28%, а з наступного року Європа планує обмежити доступ до держзакупівель для неєвропейських компаній.

«Українські підприємства повинні звернути на це увагу і закуповувати сировину і комплектуючі в Україні. Якщо ми хоча б на 50% поліпшимо ситуацію, то це ми посилимо позиції українського бізнесу. Ми отримаємо наповнення бюджету, нові робочі місця», - наголосив глава ФРУ.

Д.Фірташ також закликав уряд до скорочення імпорту і захисту українського товаровиробника за рахунок перегляду ввізних мит.

Як повідомляв УНІАН, за даними Держстату, негативне сальдо зовнішньої торгівлі товарами в Україні за підсумками січня-вересня 2012 року становить 11,475 млрд дол, позитивне сальдо зовнішньої торгівлі послугами - 5,002 млрд дол проти 9,589 млрд дол. і 5,606 млрд дол., відповідно, у січні-вересні 2011 року.

Імпорт товарів і послуг в Україну в січні-вересні 2012 р. виріс до 67,276 млрд дол (у січні-вересні 2011 року - 63,973 млрд дол), причому імпорт товарів становив 62,273 млрд дол (у січні-вересні 2011 року - 59,495 млрд дол), імпорт послуг - 5,003 млрд дол (у січні-вересні 2011 року - 4,478 млрд дол).

Експорт товарів і послуг з України в січні-вересні 2012 р. виріс до 60,803 млрд дол (у січні-вересні 2011 року - 59,991 млрд дол). При цьому експорт товарів становив 50,799 млрд дол (у січні-вересні 2011 року - 49,907 млрд дол), експорт послуг - 10,004 млрд дол (у січні-вересні 2011 року - 10,084 млрд дол).

Дефіцит зовнішньої торгівлі товарами за підсумками 2011 року становив 14,197 млрд дол, профіцит зовнішньої торгівлі послугами - 7,45 млрд дол проти 9,337 млрд дол і 6,312 млрд дол, відповідно, у 2010 році.

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