Автоімпортери виступають проти введення утилізаційного збору

Всеукраїнська асоціація автоімпортерів і дилерів, автомобільний завод компанії «Єврокар» і Кременчуцький автоскладальний завод вважають, що ухвалені Верховною Радою в першому читанні законопроекти «Про утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів» та «Про внесення змін до Податкового кодексу України про сплату екологічного податку з утилізації знятих з експлуатації транспортних засобів» створюють законодавчі преференції для обраних і не спрямовані на розвиток української автомобільної галузі.

Про це йдеться в офіційному коментарі, яким володіє агентство УНІАН.

Згідно з коментарем, набуття чинності прийнятими законопроектами доведе український автомобільний ринок до закриття вільної конкуренції. Досвід держав з подібними ринками показує, що така модель веде до монополізації ринку і створює серйозні перешкоди для розвитку галузі.

Як повідомляється, введення зазначених законопроектів надає пільги для певних підприємств авторинку України, які раніше вже користувалися пільгами з боку держави. Відзначається, що саме такі умови українського авторинку не дозволили залучити в країну великих автомобільних інвесторів, незважаючи на початковий інтерес найбільших автовиробників до українського ринку.

«Усі члени ВААІД, КрАСЗ, «Єврокар» за десятиліття своєї роботи завжди сповідували дух і принципи вільної конкуренції, розвитку, активної і наполегливої ​​професійної роботи на ринку. Зусиллями учасників ВААІД і наших компаній в Україні з нуля створена інфраструктура з сотень автоцентрів, виробничих підприємств, десятки тисяч робочих місць. Всі учасники ВААІД працювали і розвивалися в однакових умовах по принципам вільної конкуренції. Її члени ніколи не мали жодних пільг, спочатку інвестували сотні мільйонів доларів у розвиток інфраструктури ринку. Однак, працюючи 15 років в умовах преференцій обраним компаніям, ніхто на ринку не міг повноцінно розвиватися, залучати в Україну автомобільних автовиробників, запропонувати ринку продукцію, яка буде конкурентоспроможною як на європейських ринках, так і ринках СНД», - йдеться в офіційному коментарі.

Як повідомляв раніше УНІАН,«Укравтопром» підтримує введення утилізаційного збору та збільшення ввізного мита на автомобілі.

Кабінет Міністрів 20 листопада схвалив законопроект про введення утилізаційного збору на автомобілі з преференціями для вітчизняних виробників.