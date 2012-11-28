Українські підприємства не можуть впливати на російський ринок оцинкованого прокату - експерт

Українські металургійні підприємства не можуть мати суттєвого впливу на ринок оцинкованого прокату Росії, у зв'язку з чим антидемпінгові розслідування, ініційовані російською стороною, не мають підстав.

Таку думку в коментарі УНІАН висловив аналітик Investment Capital Ukraine Олександр Мартиненко.

«Навіть за умови повного завантаження підприємств, зростання поставок українського оцинкованого прокату буде замалим, щоб суттєво вплинути на російський ринок», - зазначив експерт, уточнивши до того ж, що зараз виробничі потужності України з оцинкованого прокату завантажені на 55-65%.

О.Мартиненко додав, що російський ринок у цьому сенсі має потужний потенціал попиту на український оцинкований прокат.

Нагадаємо, глава компанії «Северсталь» Олексій Мордашов ініціював антидемпінгове розслідування Євразійською економічною комісією щодо імпорту оцинкованої продукції з України і Китаю. Українська Асоціація підприємств чорної металургії висловила стурбованість ситуацією, що виникла і позицією російських колег. За даними Асоціації, частка України на російському ринку оцинкованого прокату становить трохи більше 4% при загальній частці імпорту з України близько 16%. До того ж, за інформацією Мінекономрозвитку і торгівлі Росії, за 9 місяці 2012 року обсяг споживання оцинкованого прокату в Росії становив 2 373,8 тис. тонн. Найбільшим імпортером прокату є Китай.