СКМ придбав 26% акцій «Запоріжкоксу»

Найбільша в Україні фінансово-промислова компанія СКМ, що належить бізнесменові Рінату Ахметову, станом на 26 листопада 2012 набула права власності на 26,01% (1 036 513 штук) акцій підприємства «Запоріжкокс».

Про це повідомляється в системі розкриття інформації Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку.

Також повідомляється, що компанія Green Trails Property Ltd (Британські Віргінські острови) позбулася своєї частки акцій підприємства «Запоріжкокс», яка становила 24,9999% (29 831 244 штук).

Раніше повідомлялося, що «Метінвест», що входить до холдингу СКМ, має намір сконцентрувати понад 50% «Запоріжкоксу».

Довідка УНІАН. «Запоріжкокс» виробляє близько 10% виробленого в Україні коксу, також випускає коксовий газ і пековий кокс.

Компанія СКМ сконцентрована в гірничо-металургійній, енергетичній, фінансовій сферах бізнесу, а також у телекомунікаціях, медіа-бізнесі, нерухомості, роздрібній торгівлі, глиновидобутку, торгівлі нафтопродуктами, сільському господарстві, торгівлі медикаментами, машинобудуванні і транспортному бізнесі.

До групи СКМ входять компанії «Метінвест» і ДТЕК, Перший Український Міжнародний Банк і Ренесанс-Капітал, АСКА і АСКА-Життя, телекомунікаційна група Vega, Медіа група "Україна" і видавничий холдинг «Сьогодні Мультимедіа», ЕСТА Холдинг (нерухомість), Український Ритейл (роздрібна торгівля), UMG (видобуток глин), Паралель (оператор ринку нафтопродуктів), HarvEast (сільське господарство), Український Аптечний Холдинг, машинобудівний холдинг "Гірські машини", транспортний холдинг "Портінвест, транспортно-експедиторська компанія "Лемтранс" та інші .

100% акцій компанії СКМ належить бізнесменові Рінату Ахметову.