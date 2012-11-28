Світові концерни в 2013 р. розпочнуть будівництво заводів з виробництва поїздів в Україні

Світові концерни розпочнуть будівництво заводів з виробництва поїздів в Україні в 2013 році.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в середу, 28 листопада, на брифінгу повідомив віце-прем'єр-міністр - міністр інфраструктури Борис Колесніков.

«У 2013 році розпочнеться будівництво зі світовими концернами підприємств з виробництва поїздів. У 2014 році вже буде перша продукція», - сказав він.

Б.Колесніков зазначив, що він вважає перспективним для українських виробників рухомого складу висновок франчайзингових договорів зі світовими виробниками.

«Я радив Крюківському заводу франчайзинг. Ще один український виробник запропонував свої технології та обладнання. Але світові виробники кажуть, що крім комунікацій та будівлі для організації виробництва в Україні їм нічого не потрібно. Західні компанії привезуть своє обладнання і фахівців. А наші фахівці будуть готові через 3-5 років», - сказав він.

Крім того, Б.Колесніков зазначив, що випуск залізницями євробондів може бути актуальним для залучення інвестицій в розвиток залізничної інфраструктури. «Для будівництва нових доріг і електрифікації ми будемо випускати євробонди», - сказав він.

Водночас Б.Колесніков не сказав, коли такі цінні папери можуть бути випущені.

Як повідомляв УНІАН, раніше, у жовтні, Б.Колесніков наголошував, що залізницям України потрібно для модернізації та оновлення рухомого складу близько 10 млрд євро протягом найближчих 10 років.

«Нам потрібно 300-400 електровозів, 120 регіональних потягів, 600 електричок, це портфель понад 10 млрд євро протягом 10 найближчих років як мінімум», - сказав він.

ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод" (Полтавської обл.) у січні-жовтні 2012 року, порівняно з аналогічним періодом 2011 року, збільшив випуск вантажних вагонів на 2,7% - до 9588 шт. Випуск пасажирських вагонів підприємство збільшило в 8,2 рази - до 57 шт.

Крюківський вагонобудівний завод збільшив на 2012 рік план виробництва вантажних вагонів з 10750 до 11200.

ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод" випускає вантажні (вагони-платформи, цистерни, вагони бункерного типу, піввагони) і пасажирські вагони, вагони метро, ​​запасні частини і візки для вантажних вагонів, колісні пари, запчастини для вагонів метро і ескалаторів, контейнери, дорожню техніку. Виробництво пасажирських вагонів на заводі здійснюється на замовлення "Укрзалізниці". Продукція заводу поставляється у понад 20 країн світу.

«Крюківський вагонобудівний завод» є єдиним у СНД підприємством, що має налагоджене і діюче виробництво двох видів вагонів - пасажирських і вантажних.

Крюківський вагонобудівний завод у 2011 році збільшив випуск вантажних вагонів на 18% - до 10 750 шт., а пасажирських вагонів зменшив на 33,3% - до 28 шт.