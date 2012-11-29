Cпецрежим кредитування вітчизняного машинобудування для АПК набуває чинності 30 листопада

30 листопада 2012 року набуває чинності Закон «Про внесення змін до Закону України «Про стимулювання розвитку вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу».

Текст закону розміщено в газеті «Урядовий кур'єр» (№ 220 від 29 листопада 2012 року).

Згідно з документом, закон набуває чинності наступного дня після ​​його опублікування.

Як повідомляв УНІАН, Закон визначає, що вітчизняне машинобудування для агропромислового комплексу є елементом системи інженерно-технічного забезпечення агропромислового комплексу.

Вітчизняне машинобудування для АПК є сукупністю промислових підприємств, науково-дослідних, проектно-конструкторських організацій, навчальних закладів та інших установ, незалежно від форми власності, які забезпечують системний підхід до створення, проведення випробувань, організації виробництва, експлуатації, ремонту, технічного обслуговування та послуг, моніторингу ринку, навчання кадрів з метою забезпечення потреб сільськогосподарського виробництва, харчової та переробної промисловості у вітчизняній техніці і обладнанні для агропромислового комплексу.

Витрати державного бюджету на пріоритетний розвиток вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу щорічно визначаються у державному бюджеті окремим рядком. Раніше ця норма діяла лише з 2003 по 2010 рік.

Кредитування підприємств вітчизняного машинобудування для АПК здійснюється у порядку надання кредитів на загальних підставах та за спеціальним режимом кредитування, який передбачає компенсацію ставки за кредитами в розмірі до 70% облікової ставки, встановленої Національним банком України. Раніше ця норма діяла лише з 2003 по 2010 рік.

Закон також передбачає, що кошти держбюджету, які спрямовуються на заходи, пов'язані із закупівлею техніки і обладнання для агропромислового комплексу на умовах фінансового лізингу, та кредити, надані сільськогосподарським товаровиробникам за умови часткової компенсації за рахунок державного бюджету ставки за кредитами банків та лізингових платежів, спрямовуються виключно на вітчизняну техніку та обладнання для агропромислового комплексу.