Westa знизила прогноз продажів акумуляторів майже на третину

Варшава. Найбільший у СНД виробник автомобільних акумуляторів компанія Westa Isic за підсумками дев'яти місяців поточного року знизила прогноз продажів акумуляторів в цьому році до 4-4,3 млн штук з очікуваних за результатами першого півріччя 5,6-5,7 млн ​​штук.

Згідно зі звітом компанії на Варшавській фондовій біржі, за перші три квартали поточного року компанії вдалося продати 2,8 млн звичайних автомобільних акумуляторів, що на 19% менше, ніж за січень-вересень минуло року.

У третьому кварталі Westa скоротила продажі в річному вираженні на 26% - до 1,240 млн штук.

Компанія також повідомила про падіння виробництва на 26% за дев'ять місяців року - до 2,714 млн штук і зниження на 19% рік до року у третьому кварталі - до 1,290 млн.

Як повідомляв УНІАН, Westa за підсумками першого півріччя прогнозувала зростання продажів в 2012 році на 10-12% з проданих торік 5,1 млн акумуляторів.

Westa у січні-червні скоротила продаж акумуляторів на 12% - до 1,558 млн штук, а їх виробництво за цей же період знизилося на 32% до 1,424 млн штук.

Довідка УНІАН. У минулому році компанія, потужності якої дозволяють щорічно виробляти 7,6 млн акумуляторів, збільшила їх випуск на 23% - до 5,3 млн штук, а продажу - на 19%, до 5,1 млн штук.

Під час дебюту на Варшавській фондовій біржі в серпні 2011 року тодішній голова ради директорів компанії і головний акціонер Денис Дзензерський заявляв про намір збільшити виробництво в 2012 році до 6,5 млн штук, домігшись зростання в наступні роки до 10 млн.