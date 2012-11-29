«СКМ» придбала 31,1% «Донецьккоксу»

Найбільша в Україні фінансово-промислова компанія System Capital Management Limited (СКМ), що належить бізнесменові Рінату Ахметову, придбала 31,129% акцій (77 537 919 штук) підприємства «Донецьккокс». Відповідне повідомлення підприємства опубліковано в системі розкриття інформації НКЦПФР.

Як повідомляється, станом на 27 листопада компанії СКМ належить 31,129% акцій «Донецьккоксу».

Як повідомляв УНІАН, раніше СКМ придбав 26% акцій «Запоріжкоксу».

Довідка УНІАН. Компанія СКМ сконцентрована у гірничо-металургійній, енергетичній, фінансовій сферах бізнесу, а також у телекомунікаціях, медіа-бізнесі, нерухомості, роздрібній торгівлі, глиновидобутку, торгівлі нафтопродуктами, сільському господарстві, торгівлі медикаментами, машинобудуванні і транспортному бізнесі.

До групи СКМ входять компанії «Метінвест» і ДТЕК, Перший Український Міжнародний Банк і Ренесанс-Капітал, АСКА і АСКА-Життя, телекомунікаційна група Vega, Медіа-група "Україна" і видавничий холдинг «Сьогодні Мультимедіа», ЕСТА Холдинг (нерухомість), Український Ритейл (роздрібна торгівля), UMG (видобуток глин), Паралель (оператор ринку нафтопродуктів), HarvEast (сільське господарство), Український Аптечний Холдинг, машинобудівний холдинг "Гірські машини", транспортний холдинг "Портінвест, транспортно-експедиторська компанія" Лемтранс "та інші .

100% акцій компанії СКМ належить бізнесменові Рінату Ахметову.