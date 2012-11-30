Реалізація метпродукції в Україні за 10 місяців скоротилася на 13,8%

В Україні обсяг реалізації металургійної продукції за 10 місяців 2012 року скоротився на 13,8% порівняно з аналогічним показником 2011 року - до 177,992 млрд грн.

Про це повідомляє Державний комітет статистики України.

Згідно з повідомленням, водночас обсяг реалізації металургійної продукції за жовтень 2012 виріс на 0,9% щодо вересня ц.р., але знизився на 7,8% щодо жовтня 2011 р.

Як повідомляв УНІАН, за січень-жовтень 2012 року виробництво основних видів металопродукції скоротилося щодо аналогічного періоду 2011 року на 1-8%.