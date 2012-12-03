Глобальні викиди вуглекислого газу в світі збільшилися за поточний рік на 2,5%

У рамках конференції ООН у столиці Катару місті Доха екологи представили доповідь, згідно з якою глобальні викиди вуглекислого газу збільшилися за поточний рік на 2,5%.

Як повідомляє російська служба Бі-Бі-Сі, за даними організації Global Carbon Project, у більшості країн Заходу показники за викидами в атмосферу продовжують знижуватися, проте водночас найбільший приріст виходу діоксиду вуглецю спостерігається в Китаї та Індії.

Як вважають експерти, в недалекому майбутньому температура на Землі може підвищитися на 4-6 градусів Цельсія.

Незважаючи на аналогічні висновки інших екологів, представлені на конференції ООН минулого тижня, країни-учасниці зустрічі не роблять заяв про можливе підписання нового протоколу про обмеження викидів у атмосферу.