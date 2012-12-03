Запорізький завод феросплавів зупинив виробництво

Запорізький завод феросплавів - один з найбільших в Європі виробників феросплавів та єдиний на території СНД комбінат, що виплавляє широкий сортамент марганцевих і кременистих феросплавів, а також металевий марганець, зупинив виробництво.

Інформацію про це сьогодні підтвердив УНІАН голова правління ПАТ «Запорізький завод феросплавів» Павло Кравченко.

"З 1 грудня ми змушені були зупинити виробництво. Завершили в ніч на 2 грудня плавки після чого всі виробничі цехи ЗЗФ зупинили роботу", - констатував П.Кравченко.

За його словами причина цього - "непрофесіоналізм і безвідповідальність чиновників".

"Незважаючи на пряму вказівку Президента, незважаючи на два рішення Кабміну і безліч нарад, на яких ухвалили рішення про необхідність підтримки феросплавної галузі та надання феросплавникам тарифу, аналогічного тому за яким електроенергія постачається на експорт - нашим конкурентам, ніяких конкретних кроків зроблено не було. У підсумку, ми після роботи в жовтні-листопаді собі на збиток (його сума близько 20 млн грн), з 1 грудня змушені були зупинити виробництво, тому в ситуації, коли частка електроенергії в собівартості продукції досягає 45%, наша продукція просто не може бути конкурентоспроможною», - пояснив П.Кравченко.

За словами голови правління ЗЗФ, на сьогодні керівництво заводу шукає можливості зберегти "колектив професіоналів, що працюють на підприємстві".

"Поки ми відправили частину людей на простій, частину перевели на скорочений робочий тиждень, ще частина задіяна на обслуговуванні печі, яку ми залишили в роботі, щоб забезпечити екологічну броню (її зупинка чревата екологічними наслідками). Намагаємося знайти шляхи збереження колективу - колективу професіоналів, які працюють на заводі, тому що в результаті події під загрозою скорочення опинилися понад 2 тисяч осіб, за кожним з яких стоять родини ", - розповів керівник підприємства.

Довідка УНІАН. ПАТ «Запорізький завод феросплавів» - один з найбільших у Європі виробників феросплавів. Єдиний в СНД комбінат, що виплавляє широкий сортамент марганцевих і кременистих феросплавів, металевий марганець. Входить до Української асоціації виробників феросплавів.

У 2011 р. підприємство скоротило відносно 2010 р. обсяги виробництва феросплавів на 29,25% - до 300,127 тис. тонн. Основною причиною проблем ЗЗФ фахівці називають зростання цін на електроенергію, витрати на яку превалюють у собівартості виробництва феросплавів. Згідно з розрахунками експертів, за останні два роки вартість електроенергії для ЗЗФ зросла на 74%, тоді як тільки на протязі 2012 світові ціни на феросплавну продукцію знизилися на 20%.