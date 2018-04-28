Митний союз для України стає ще ближче

Українські чиновники вищого рангу продовжують завіряти у незмінності курсу України в бік Європи. Однак є всі підстави очікувати, що ситуація розвиватиметься зовсім у протилежному напрямку. До того ж підтвердження цього ми, можливо, зможемо почути вже найближчим часом.

На початок грудня заплановано дві зустрічі президентів України і Росії Віктора Януковича і Володимира Путіна. Перша відбудеться в Ашхабаді в рамках саміту глав урядів СНД 5 грудня, друга - буквально через кілька днів, дата офіційно не уточнена.

Знижка в обмін на інтеграцію

За попередньою інформацією, основною темою переговорів буде зближення України з Митним союзом. Навряд чи Україна дасть конкретну відповідь щодо вступу до МС. Можна припустити, що наша сторона зробить якусь заяву, з якої стане ясно - скоріше «так», ніж «ні».

У відповідь, за наявною інформацією, Росія може зробити крок назустріч щодо питання зниження ціни газу. Яким чином це відбудеться, остаточно поки невідомо. Не виключено, що пообіцяє певну знижку. Для прикладу, за самим оптимістичним варіантом, на розмір імпортного мита в 30% від ціни (це лише для прикладу). Песимістичний варіант - на 10%, як країнам Європи - до 400 дол.

Фактор СОТ у контексті теми про Митний союз

Варто відзначити, що на перспективі приєднання України до МС може негативно відбитися фактична відмова СОТ прийняти пропозицію нашої країни щодо перегляду, а фактично щодо збільшення ввізних мит. Як відомо, ступінь захисту внутрішнього ринку України як члена СОТ вдвічі нижчий від російського. І Москва вже не раз заявляла про небезпеку проникнення до країн МС дешевшої західної продукції через Україну.

Так що питання підвищення мит важливе Україні з двох причин. З одного боку, для захисту внутрішнього виробника, з іншого - для зняття проблем у разі приєднання до МС.

Щоправда, заяву СОТ з проханням відкликати Україну заявку на перегляд мит ​​особливої ​​ролі не відіграє. Рішення, по суті, ухвалює не сама організація, а кожен з її членів. Хоча, найбільші представники СОТ - країни ЄС, США і Китай - уже висловили свою стурбованість щодо планів України і, якщо Києву все ж таки вдасться досягти з деякими з них очікуваного результату, у відповідь вони цілком можуть зі свого боку посилити захисні заходи.

«Такий поворот подій може значно ускладнити переговорний процес України з Митним союзом і повноцінне існування системи ЗВТ у рамках СНД, так як рівень тарифного захисту цих об'єднань значно вищий, ніж в України, і може шкодити їхнім економічним інтересам. Негативна реакція держав-членів СОТ на можливий перегляд тарифних зобов'язань України може призвести до застосування санкцій обмежувального характеру (не тільки тарифних) щодо нашої країни, наслідком чого може стати погіршення ситуації з експортом, висування вимог до України щодо компенсаційних механізмів, ініціювання країнами- членами СОТ обговорення виконання Україною зобов'язань в рамках СОТ», - прокоментував ситуацію екс-міністр економіки України Богдан Данилишин.

Юридичний аспект приєднання до МС

Якщо все-таки ухвалять політичне рішення про вступ України до МС, то на шляху його реалізації можуть виникнути юридичні складності. Зараз часто згадують про необхідність проведення референдуму. Мовляв, щоб народ висловив свою позицію, що йому ближче - ЄС чи МС, а, отже, і Євразійський союз на перспективу.

Не виключено, що такий референдум може бути проведений. Закон про нього вже ухвалений. Щоправда, невідомо, чи ведеться в Україні робота з його підготовки. У будь-якому разі, перед виборами віце-прем'єр Сергій Тігіпко сказав, що не чув про це.

Як зазначає міністр юстиції Олександр Лавринович, для винесення на референдум питання про вступ України до Митного союзу спочатку необхідно підписати відповідну міждержавну угоду. «Я сумніваюся, що буде можливість такий референдум провести у відповідності з чинним законом», - сказав міністр. Але, «коли питання ратифікації (угоди - ред.) буде, тоді процедура, яка визначена в Конституції, передбачає, що це має бути винесено на всеукраїнський референдум», - пояснив Лавринович.

З іншого боку, перед референдумом (якщо вирішать проводити) необхідно буде отримати висновок Конституційного суду щодо того, чи не суперечить ст. 92 Основного закону вступ в організацію з наднаціональним органом, яким у Митному союзі є Комісія МС (зараз Євразійська економічна комісія - єдиний регулюючий орган МС і Єдиного економічного простору).

*** Згідно ст. 92 Конституції, зовнішньоекономічна і митна діяльність визначається лише законами України.

Як стало відомо, питання можливості звернення до КС щодо цього вже обговорюється у верхах.

Нові експертні оцінки вступу України до МС

На сьогодні експерти ні з боку України, ні з боку Євросоюзу не оприлюднили які-небудь конкретні оцінки результату підписання угоди про зону вільної торгівлі між Україною та ЄС.

Зі свого боку, уже є кілька експертних висновків щодо приєднання України до Митного союзу. Їх зробили академічні інститути України і Росії, для прикладу, український Національний інститут стратегічних досліджень. У розпорядженні УНІАН виявилися останні викладки фахівців Мінекономрозвитку і торгівлі України, які свідчать про позитивний ефект для України після приєднання до МС, причому практично з першого ж року.

Крім того, за результатами роботи української та російської урядових експертних груп високого рівня на чолі з першими віце-прем'єр-міністрами, Україна в разі вступу до МС отримає наступні плюси:

Скасування експортних мит на нафту додасть 3 млрд дол. на рік, на нафтопродукти - 490 млн дол.

Зниження цін на газ до рівня російських внутрішніх цін - 4,6 млрд дол.

Скасування російських захисних заходів стосовно України призведе до збільшення українського експорту в РФ на 670 млн дол. на рік.

Компенсація Україні можливих санкції з боку СОТ - 1,9 млрд дол.

Забезпечення завантаження ГТС.

Приріст (зниження) обсягів випуску продукції із ЗЕД і ВВП загалом в умовах вступу України до Митного союзу з РФ, Республікою Казахстан та Республікою Білорусь, в%

Вид економічної діяльності 1-а хвиля * 2-а хвиля * Сільське господарство, мисливство та пов'язані з ними послуги 2,12 2,43 Лісове господарство та пов'язані з ним послуги 1,6 2,71 Рибалка, риборозведення 0,15 2,61 Добування вугілля, лігніту, торфу; видобуток уранової і торієвої руд 3,56 4,09 Добування вуглеводнів та пов'язані з ним послуги 4,45 4,32 Видобуток корисних копалин, крім паливно-енергетичних 3,97 4,18 Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів 1,11 2,09 Легка промисловість 0,65 1,94 Оброблення деревини та виготовлення виробів з деревини; целюлозно-паперове виробництво; поліграфічна діяльність 0,73 2,03 Виробництво коксу; виробництво ядерних матеріалів 0,41 3,62 Виробництво продуктів нафтопереробки 0,71 3,48 Хімічна та нафтохімічна промисловість 2,97 3,13 Виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції 5,02 3,38 Металургійне виробництво та виробництво готових металевих виробів 4,12 3,69 Машинобудування 6,21 4,07 Інші сфери промисловості 2,07 2,93 Виробництво та розподілення електроенергії 3,40 3,49 Виробництво та розподілення газу 2,43 4,04 Постачання пари та гарячої води 1,85 4,06 Збір, очищення та розподілення води 4,39 4,73 Будівництво 6,94 3,98 Торгівля, ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого використання 2,64 4,36 Діяльність готелів та ресторанів 0,90 1,37 Діяльність транспорту 5,75 3,7 Діяльність пошти та зв'язку 2,87 3,64 Фінансова діяльність 0,30 1,56 Операції з нерухомим майном 10,87 6,46 Оренда машин та устаткування, прокат побутових виробів і предметів особистого використання 5,17 4,35 Діяльність у сфері інформації 1,05 3,24 Дослідження і розробки 5,69 4,77 Діяльність у сфері права, бухгалтерського обліку, інжинірингу; надання послуг підприємцям 1,98 3,74 Державне управління 5,76 3,55 Освіта 2,85 2,39 Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги 3,88 3,13 Санітарні послуги, прибирання сміття та утилізація відходів 9,68 4,79 Діяльність громадських організацій 0,19 1,21 Діяльність у сфері культури та спорту, відпочинку та розваг 1,00 1,36 Надання індивідуальних послуг 1,83 2,85 Валовий випуск (всього) 3,26 3,35 Валовий внутрішній продукт 2,2 2,06

* - Перша хвиля враховує прямий вплив на випуск продукції

* - Друга хвиля враховує подальше посереднє лагів вплив України в МС

Юрій Ходжаян (УНІАН)