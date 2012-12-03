В Україні за січень-листопад виробництво сталі скоротилося на 7%

В Україні, за оперативними даними, за січень-листопад 2012 виробництво сталі скоротилося щодо аналогічного періоду 2011 року на 7%, або на 2,102 млн тонн - до 29,828 млн тонн.

Про це УНІАН повідомило джерело в Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України.

Виробництво готового прокату знизилося на 6%, або 1,637 млн тонн - до 24,503 млн тонн.

За 11 місяців метпідприємства виробили 26,669 млн тонн загального прокату, що на 8%, або на 2,457 млн тонн менше, ніж за 11 місяців 2011 р.

Виробництво чавуну за січень-листопад скоротилося відносно січня-листопада 2011 р. на 1%, або на 333 тис. тонн - до 26,171 млн тонн.

Виробництво метизів за звітний період знизилося на 20%, або на 50 тис. тонн - до 193 тис. тонн.

Як повідомляв УНІАН, у 2011 р. виробництво чавуну в Україні зросло в порівнянні з 2010 р. на 6% - 28,879 млн тонн, сталі - на 6% - до 34,689 млн тонн, прокату - на 3% - до 31,677 млн тонн.