«Метінвест» залучає трирічне передекспортне фінансування на 300 млн дол.

Metinvest B.V., материнська компанія вертикально інтегрованої групи гірничо-металургійних компаній «Метінвест», оголосила про залучення трирічної кредитної лінії на суму 300 млн доларів,йдеться у повідомленні компанії.

Ставка за кредитною лінією становить 5,25% річних понад LIBOR. Пільговий період кредитування становить один рік.

«Кошти кредиту будуть використані для фінансування програми капітальних інвестицій групи «Метінвест», а також спрямовані на загальнокорпоративні цілі. Deutsche Bank AG був координуючим організатором фінансування і букраннера», - сказано в повідомленні.

Також у повідомленні наголошується, що Natixis і ING Bank N.V. були початковими організаторами фінансування та букраннерами, Raiffeisen Bank International AG - організатором фінансування.

«Як було заявлено в ході оприлюднення наших фінансових результатів за перші шість місяців 2012 року, ми мали намір залучити близько 225 млн дол до кінця року. Ми дуже задоволені, що інтерес, проявлений з боку банків, дозволив нам збільшити суму кредитної лінії до 300 млн дол.», - сказано в повідомленні з посиланням на слова фінансового директора "Метінвесту" Сергія Новікова.

С.Новіков додав, що залучені кошти допоможуть у реалізації переглянутої довгострокової програми технічного переоснащення виробництва, в якій основну увагу приділено швидкоокупним ініціативам і яка спрямована на забезпечення високої якості продукції, зниження собівартості і підвищення операційної ефективності.

Як повідомляв УНІАН, «Метінвест» за 9 місяців ц.р. порівняно з аналогічним показником 2011 року скоротив виробництво сталі на 13% - до 9,58 млн тонн. Видобуток вугілля "Метінвестом" за вказаний період скоротився на 8% - до 9,284 млн тонн.

«Метінвест» - вертикально інтегрована гірничо-металургійна група компаній. Виробничі потужності підприємств «Метінвесту» дозволяють не тільки повністю задовольняти власні потреби у сировині, рідкій сталі і напівфабрикатах, але й забезпечувати значну частину українських і європейських підприємств, а також металургію Азії.

Основними акціонерами "Метінвесту" є група українського бізнесмена Ріната Ахметова СКМ (71,25%) і група компаній СМАРТ (23,75%) на чолі з Вадимом Новинським.