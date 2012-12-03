Крюківський вагонзавод випустив новий вагон-хопер для будівельних сипучих вантажів

Крюківський вагонобудівний завод (Кременчук, Полтавська обл.) випустив новий вагон-хопер моделі 19-7075, призначений для перевезення цементу та інших будівельних сипких вантажів, що вимагають захисту від опадів. Про це повідомляє прес-служба підприємства.

За її даними, міжвідомча комісія, засідання якої відбулося наприкінці минулого тижня, рекомендувала прийняти вагон-хопер моделі 19-7075 для постановки на серійне виробництво.

Новий вагон відрізняється від свого попередника поліпшеними техніко-економічними характеристиками. Він має більшу, порівняно з базовою моделлю, вантажопідйомність (74 тонни) і більший обсяг кузова (67 куб. м), який найповніше забезпечує навантаження цементу з насипною густиною 1,2 т/м3. Кришки розвантажувальних і завантажувальних люків нового цементовоза обладнані механізмами централізованого опломбування, завдяки яким весь вагон пломбується двома запірно-пломбувальними пристроями.

До того ж конструкція вагона моделі 19-7075, яка забезпечує реалізацію осьового навантаження 23,5 тс, легко дозволяє здійснити перехід і на візки з осьовим навантаженням 25 тс. Під час переходу на підвищену осьову навантаження вантажопідйомність вагона орієнтовно становитиме 79-79,5 тонн.

На новій моделі також встановлена ​​прогресивна гальмівна система з роздільним гальмуванням кожного візка, застосування якої забезпечує високу ефективність гальмівних якостей вагона.

Довідка УНІАН. ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод» випускає вантажні (вагони-платформи, цистерни, вагони бункерного типу, піввагони) і пасажирські вагони, вагони метро, ​​запасні частини і візки для вантажних вагонів, колісні пари, запчастини для вагонів метро і ескалаторів, контейнери, дорожню техніку. Виробництво пасажирських вагонів на заводі здійснюється на замовлення «Укрзалізниці». Продукція заводу поставляється більш ніж у 20 країн світу. Завод є єдиним в СНД підприємством, що має налагоджене і діюче виробництво двох видів вагонів - пасажирських і вантажних.

Крюківський вагонобудівний завод в 2011 році збільшив випуск вантажних вагонів на 18% - до 10750 шт, а пасажирських вагонів зменшив на 33,3% - до 28 шт.