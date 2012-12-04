У жовтні зросли ціни промвиробників у ЄС

Брюссель. У жовтні 2012 року ціни промислових виробників, порівняно з вереснем 2012 року, зросли в зоні євро на 0,1%, у всіх країнах - членах ЄС (ЄС-27) – також на 0,1%.

Про це УНІАН повідомили в Євростаті.

У жовтні 2012 року, порівняно з жовтнем 2011 року, ціни промислових виробників зросли на 2,6% у зоні євро і на 2,5% в ЄС-27.

У жовтні 2012 року порівняно з вереснем 2012 року ціни в промисловості, за винятком енергетики, зросли на 0,1% в обох зонах, ціни в енергетичному секторі знизилися на 0,2% в зоні євро і на 0,3% в ЄС-27. Ціни напівфабрикатів не змінилися в обох зонах, ціни на товари довготривалого споживання зросли на 0,1% у зоні євро і на 0,2% в ЄС-27, на товари короткочасного споживання – зросли на 0,2% в обох зонах.

Ціни на капітальне майно не змінилися в зоні євро і зросли на 0,1% в ЄС-27.

Найбільше зростання цін промислових виробників у жовтні 2012 року порівняно з вереснем 2012 року зареєстроване в Бельгії та Нідерландах (по 0,8%), Румунії (0,6%), Франції та Великій Британії (по 0,5%).

Найбільше зниження цін було зареєстровано в Литві (-1,1%), Греції (-1,0%), Польщі (-0,6%), Італії та Фінляндії (по –0,3%).

У жовтні 2012 року порівняно з жовтнем 2011 року ціни в промисловості, за винятком енергетики, зросли на 1,5% в обох зонах, ціни в енергетичному секторі зросли на 5,9% в зоні євро і на 5,3% в ЄС-27. Ціни напівфабрикатів зросли на 1,3% в зоні євро і на 1,1% в ЄС-27, ціни на товари довготривалого споживання виросли на 1,3% в обох зонах, на товари короткочасного споживання – на 2,5% в зоні євро і на 2,6% в ЄС-27.

Ціни на капітальне майно зросли на 0,9% в обох зонах.

Найбільше зростання цін промислових виробників у жовтні 2012 року порівняно з жовтнем 2011 року зареєстроване в Болгарії (6,9%), Румунії (6,5%) та Кіпрі (6,3%).

Найменше зростання цін зареєстроване у Швеції (0,2%), Мальті й Австрії (по 0,9%).

У вересні, порівняно з серпнем 2012 року, ціни промислових виробників зросли на 0,2% в зоні євро і на 0,3% в ЄС-27.