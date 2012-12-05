Для модернізації літаків ЗСУ будуть перепрофільовані авіаремонтні підприємства

Для модернізації літаків Повітряних Сил Збройних Сил України будуть перепрофільовані нинішні авіаремонтні підприємства.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні, 5 грудня, повідомив міністр оборони України Дмитро Саламатін на аеродромі «Кульбакіно», відповідаючи на запитання журналістів, після вручення формулярів до двох модернізованих штурмовиків СУ-25М1.

Зокрема, він сказав: «Будуть задіяні всі ремонтні підприємства. Більше того, ми зараз хочемо перепрофілювати ті авіаремонтні підприємства, які, припустимо, не займалися якимись конкретними типами літаків, і зробити так, щоб розширилися їх можливості з ремонту типів літаків».

Як повідомляв УНІАН, 5 грудня міністр оборони України Дмитро Саламатін на аеродромі «Кульбакіно» вручив льотчикам 299-ї бригади тактичної авіації формуляри до двох капітально відремонтованих і модернізованих штурмовиків СУ-25М1. Ремонт було виконано на Запорізькому авіаремонтному заводі державного концерну «Укроборонсервіс» «МІГ-ремонт».

За даними Міноборони України, з початку 2012 року Повітряні Сили ЗС України одержали 35 відремонтованих літальних апаратів, а до кінця року одержать ще 19. На ремонт авіаційної техніки цього року було виділено в три рази більше коштів, ніж у 2011 році.

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