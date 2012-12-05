Сейшельська «Хогарт Індастріз» має намір придбати Дарницький завод ЗБК

Компанія «Хогарт Індастріз Лімітед» (Республіка Сейшели) має намір придбати 100% акцій «Дарницького заводу ЗБК» (Київ).

Про це йдеться в повідомленні компанії в системі розкриття інформації НКЦПФР.

Згідно з повідомленням, компанія має намір придбати 86 814 480 акцій, що становить 100% статутного капіталу заводу.

Довідка УНІАН. ПАТ «Дарницький завод ЗБК» (м. Київ) займається виробництвом збірних бетонних та залізобетонних виробів, виробництвом бетонних сумішей, готових до використання.

На кінець 2011 року виробничі потужності заводу з випуску збірних ЗБК становили 130 тис. куб. м, стінових блоків - 28,8 тис. куб. м, товарного бетону - 300 тис. куб. м.

На І квартал 2012 року 73,9% акцій підприємства володіло ПАТ «Корпоративний інвестиційний фонд недиверсифікованого виду закритого типу «ІТТ-Капітал», яке входить до інвестгрупи «ITT».

«ITT» - інвестиційна група компаній, яка з 1995 року працює у чотирьох основних напрямках: торгівля цінними паперами та інвестиційно-банківська діяльність («ІТТ-Інвест»), пряме інвестування («ІТТ-капітал»), управління активами та фонди (« ІТТ-менеджмент ») та інвестиційний консалтинг (« ІТТ-Консалт »).