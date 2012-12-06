Україна і Білорусь відзначають успіхи в економічному співробітництві

Україна та Білорусь відзначають успішний розвиток договірно-правової бази регіонального економічного співробітництва.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі першого віце-прем’єр-міністра України Валерія Хорошковського, який сьогодні в Гомелі зустрівся із першим заступником прем’єр-міністра Республіки Білорусь Володимиром Семашком.

Cторони обговорили широкий спектр питань двосторонньої взаємодії, зокрема, розвиток відносин у економічній, торговельній, транспортній та енергетичній сферах.

Як заявив В.Хорошковський, Україна і Білорусь повинні використовувати весь потенціал двосторонніх відносин.

«За результатами дев’яти місяців 2012 року наш зовнішньоторговельний обіг становив понад 5,5 млрд доларів США, що вказує на високу динаміку двосторонньої торгівлі та наявний потенціал у цій сфері» - наголосив В.Хорошковський.

За його словами, посилення промислової кооперації між Україною і Білоруссю значно сприятиме розвитку економічного співробітництва.

Перший віце-прем’єр зазначив, що майбутнє підписання Угоди про асоціацію та створення зони вільної торгівлі між Україною та Євросоюзом надасть додаткові можливості для просування торговельних інтересів на європейському ринку.

У центрі уваги були й питання завершення договірно-правового оформлення українсько-білоруського кордону, результатів роботи Міжурядової українсько-білоруської змішаної комісії з питань торговельно-економічного співробітництва, підготовки до укладання угоди про реадмісію.

В.Хорошковський зазначив, що підписання протоколу про обмін грамотами щодо ратифікації Договору між Україною та Республікою Білорусь про державний кордон від 12 травня 1997 року – це лише перший етап спільних дій щодо вирішення питання демаркації державного кордону, тому важливо не зупинятися на досягнутому.