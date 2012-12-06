Ціни виробників промпродукції в листопаді залишилися без змін

В Україні ціни виробників промислової продукції в листопаді порівняно з жовтнем 2012 року не змінилися, а порівняно з груднем 2011 року збільшилися на 1,8%.

Про це повідомляється на сайті Державної служби статистики України.

Порівняно з листопадом 2011 року в листопаді поточного року ціни виробників промпродукції також не змінилися.

За даними Держстату, ціни на продукцію добувної промисловості в листопаді проти жовтня знизилися на 2,4%. У видобутку паливно-енергетичних корисних копалин продукція подешевшала на 1,4%, зокрема у видобутку, збагаченні та агломерації кам'яного вугілля - на 1,5%, у видобутку нафти і природного газу - на 1%.

У видобутку корисних копалин, крім паливно-енергетичних, ціни знизилися на 3,5%.

Продукція підприємств переробної промисловості подешевшала на 0,6%.

У виробництві харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів ціни в листопаді проти жовтня не змінилися, зокрема у виробництві молочних продуктів та морозива - зросли на 0,6%, у виробництві хліба та хлібобулочних виробів - на 1,2%. До того ж відбулося зниження цін у виробництві цукру на 5,3%, м'яса та м'ясних продуктів - на 1,1%.

За даними Держстату, зниження цін у виробництві коксу, продуктів нафтопереробки в листопаді проти жовтня становило 0,6%, у хімічному виробництві зафіксовано спад 0,2%, у виробництві гумових і пластмасових виробів - 0,4%. Ціни у металургійному виробництві та виробництві готових металевих виробів знизилися на 2,1%, у виробництві транспортних засобів та устаткування - на 0,2%.

У виробництві і розподілі електроенергії, газу і води зафіксовано зростання тарифів на 2,9%.

Як повідомляв УНІАН, в Україні ціни виробників промислової продукції в жовтні порівняно з вереснем 2012 року знизилися на 1,5%, порівняно з жовтнем 2011 року ціни збільшилися на 0,6%.

Довідка УНІАН. Ціни виробників промпродукції в 2011 році збільшилися на 14,2%.