«Запоріжсталь» ввела в експлуатацію базисний склад вугілля вартістю 350 млн грн

Металургійний комбінат «Запоріжсталь» (Запоріжжя) ввів в експлуатацію базисний склад вугілля вартістю 350 млн грн.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі комбінату з посиланням на генерального директора Ростислава Шурму, створення базисного складу вугілля - завершальна стадія, реалізованого комбінатом проекту зі створення комплексу установки із вдування пиловугільного палива в доменному виробництві - проекту ПВП.

Потужності складів дозволяють здійснювати транспортування 1000 т вугілля на годину і реалізувати на підприємстві в повному обсязі технологію доменного виробництва без використання природного газу.

"Завершення реалізації проекту комплексу із вдування ПВП, включаючи будівництво базисного складу вугілля, дає комбінату істотний енергозберігаючий ефект - відмова від споживання природного газу в доменній технології - понад 300 млн куб. м на рік", - повідомляє прес-центр.

За інформацією гендиректора меткомбінату, технологія вдування ПВП на комбінаті, крім повної відмови від використання природного газу в доменному виробництві, дозволяє також знизити витрату металургійного коксу з 495 до 376 кг при виплавці однієї тонни чавуну і таким чином зменшити собівартість виплавки тонни чавуну на 50 дол. (або на 15%). Зниження витрати коксу також дозволяє комбінату зменшити викиди парникових газів в атмосферу на 300 тис. т/рік (у перерахунку на СО2).

Нагадаємо, реалізація проекту ПВП була розпочата на "Запоріжсталі" у першому кварталі 2008 року. Обсяг інвестицій в проект ПВП, включаючи будівництво базисного складу вугілля (БСВ) становив, за даними меткомбінату, 1 млрд грн.

Базисний склад вугілля БСВ - частина комплексу установки ПВП, робота якої спрямована на забезпечення безперервності процесу накопичення і змішування вугілля різних марок і їхнім транспортуванням у доменний цех з метою приготування пиловугільного палива.

Довідка УНІАН. ВАТ «Запоріжсталь» працює на ринках чавуну, слябів, штаб гарячекатаних рядових і конструкційних, прокату листового холоднокатаного рядового, конструкційного тощо. Займає монопольне становище на ринках сріблянки, холоднокатаних листів, тонколистового прокату, жерсті чорної, жерсті білої, стрічки сталевої холоднокатаної, гнутих профілів сталевих і замкнутих холодногнутих профілів.

30 липня 2012 Metinvest BV, материнська компанія однойменної міжнародної вертикально інтегрованої гірничо-металургійної групи «Метінвест», викупила у бізнес-групи «Індустріал» контрольний пакет акцій комбінату «Запоріжсталь». У результаті двох етапів угоди «Метінвест» разом із групою інвесторів став власником 50,0032% акцій комбінату «Запоріжсталь» (зокрема в «Метінвесту» - 49,032%, у групи інвесторів - 1%), а також акцій, які раніше належали групі «Індустріал», у цілій низці інших гірничо-металургійних підприємств.