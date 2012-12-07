Moody`s знизило рейтинг "Метінвесту"

Міжнародне рейтингове агентство Moody`s знизило корпоративний рейтинг холдингу «Метінвест» до рівня «В3», прогноз негативний. Про це йдеться в прес-релізі агентства, переданому УНІАН.

Як сказано в прес-релізі, Moody's також знизило рейтинг можливості дефолту до рівня «В3» з «В2», а також рейтинг пріоритетного незабезпеченого боргу до рівня «В3» (з оцінкою відшкодування LGD4, 50%). Прогноз за рейтингами змінений зі «стабільного» до «негативного».

Як повідомляв УНІАН, Moody's знизило рейтинг державних облігацій України до «B3» з «B2», прогноз «негативний». Рейтинг був знижений через перегляд у бік пониження інституційної стійкості України, через нестачу зовнішньої ліквідності, що спричинило збільшення валютних ризиків, а також через погіршення економічного прогнозу по Україні.

7 грудня Moody's знизило рейтинги зобов'язань Києва і Харкова в іноземній і національній валютах до рівня «B3» з «B2», прогноз «негативний».

Крім того, Міжнародне рейтингове агентство Standard & Poor's знизило сьогодні, 7 грудня, довгостроковий кредитний рейтинг України в іноземній і національній валютах до рівня «B» з «В +», прогноз «негативний».

Довідка УНІАН. «Метінвест» - вертикально інтегрована гірничо-металургійна група компаній. Виробничі потужності підприємств «Метінвесту» дозволяють не тільки повністю задовольняти власні потреби в сировині, рідкій сталі і напівфабрикатах, але й забезпечувати значну частину українських і європейських підприємств, а також металургію Азії.

Основними акціонерами "Метінвесту" є група українського бізнесмена Ріната Ахметова СКМ (71,25%) і група компаній СМАРТ (23,75%) на чолі з Вадимом Новинським.