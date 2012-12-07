"АвтоКрАЗ" зменшив виробництво автомобілів на 18%

Компанія "АвтоКрАЗ" (Кременчук, Полтавська обл.) у січні-листопаді 2012 року зменшила обсяг виробництва автомобілів порівняно з аналогічним періодом 2011 року на 18,2%, або на 171 автомобіль - до 771 штук.

Про це сказано у повідомленні підприємства.

Згідно з повідомленням підприємство працює у нормальному режимі.

Раніше "АвтоКрАЗ" повідомляв, що у вересні зменшив виробництво через введення Росією утилізаційного збору на українські вантажівки.

Довідка УНІАН. ПАТ «АвтоКрАЗ» випускає 33 основні моделі і майже 260 модифікацій і комплектацій великотоннажної автотехніки.

ПАТ «АвтоКрАЗ» у 2011 році збільшило промвиробництво на 7%, виробивши 1071 одиницю автомобілів і складальних автокомплектів.