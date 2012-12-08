Кабмін буде повністю фінансувати розробку вченими нових технологій - Азаров

Кабінет міністрів України в повному обсягу фінансуватиме розробку вітчизняними вченими нових технологій.

Про це виконувач обов'язків прем'єр-міністра України Микола Азаров заявив у п'ятницю ввечері в ефірі програми Шустер live.

«У нас непогана наука, і коли позавчора до будинку Кабінету міністрів прийшли десять пікетувальників з плакатами "Азаров не знищуй науку!", ну мені образливо було це чути. Я сам віддав 25 років науці. Ми науку підтримували і підтримуватимемо, але ми їм говоримо: «Друзі мої, не можна просто сидіти в інститутах і одержувати зарплату. У нас 750 таких інститутів, друзі мої. Ви повинні давати віддачу, ви повинні створювати нові технології, нові прилади, нові технічні засоби. І от під це ми вам гроші дамо в необхідному для вас обсягу. А просто на проїдання, ну от така я жорстка людина, на проїдання – ні», - сказав М.Азаров.

У зв'язку з цим він висловив сподівання, що всі суперечливі питання з ученими буде вирішено.

Також М.Азаров наголосив, що розвиток науки є одним з пріоритетів розвитку економіки України.

Як повідомляв УНІАН, 6 грудня вчені пікетували Кабінет міністрів і Верховну Раду з вимогою збільшити в проекті державного бюджету на 2013 рік витрати на науку до 3,2 млрд грн.