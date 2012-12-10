Нью-Делі. Україна хоче взяти участь в індійському місячному проекті «Чандраян-2».

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав Президент України Віктор Янукович, виступаючи на українсько-індійському бізнес-форумі в Нью-Делі.

«Потрібно залучати українські підприємства до реалізації нової місячної місії «Чандраян-2», - сказав В.Янукович.

Також він висловився за розширення співпраці між Україною та Індією у сфері проектування та виготовлення супутників дистанційного зондування землі, у галузі двигунобудування та інших аерокосмічних проектах.

Крім того, під час виступу Президент наголосив на важливості реалізації спільних проектів у таких сферах, як автомобілебудування, суднобудування, енергетика, промислове та сільськогосподарське машинобудування, хімічна та видобувна промисловість.

***Проект "Чандраян-2" є продовженням індійської місячної програми, розпочатої апаратом "Чандраян-1", який запустили до Місяця в жовтні 2008 року. Цей апарат пропрацював на місячній орбіті 312 днів, а також відправив на її поверхню ударний зонд.

Запуск індійського космічного апарату "Чандраян-2" до Місяця очікується в 2014 році.

Місія "Чандраян-2" реалізується Індійським космічним агентством у співпраці з Роскосмосом.