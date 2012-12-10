Феросплавні заводи просять допомоги у Януковича

Великі вітчизняні виробники феросплавів - Запорізький феросплавний завод (ЗЗФ) і Стаханівський феросплавний завод (СЗФ) - просять Президента України Віктора Януковича сприяти у встановленні економічно обґрунтованих тарифів на електроенергію і нагадують главі держави, що його доручення і два рішення Кабміну досі не виконано.

Про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН заявили керівники Запорізького і Стаханівського феросплавних заводів.

«До Президента ми вже звернулися, і коли тільки буде призначено прем'єр, звернемося і до нього», - сказав голова правління Запорізького феросплавного заводу Павло Кравченко.

«Ціна на електроенергію з 2011 року зросла на 76%, тоді як ціни феросплавів на світовому ринку знизилися на 20%», - додав заступник голови правління Стаханівського феросплавного заводу Денис Сисуєв, уточнивши, що саме необґрунтовані тарифи на електроенергію є головною причиною зупинки заводів.

При цьому керівники підприємств звернули увагу на те, що чиновники не виконали доручення Президента Віктора Януковича і постанову уряду, які вимагали від відомств встановити економічно обґрунтовані тарифи на електроенергію для феросплавної галузі.

Нагадаємо, 30 серпня Президент України Віктор Янукович дав письмове доручення (№ 1 1/2340) Кабміну, в якому вимагав до 1 жовтня вжити заходів з «розробки і впровадження справедливих тарифів для великих електрометалургійних підприємств».

У відповідь 1 жовтня Кабмін прийняв постанову № 912, якою зобов'язав ДП «Енергоринок» у період з 1 жовтня 2012 року до 1 березня 2013 року продавати Запорізькому і Стаханівському феросплавним заводам електроенергію за «оптовою ринковою ціною без урахування обсягу дотації для компенсації втрат, пов'язаних з поставками електричної енергії за регульованим тарифом».

Проте, як повідомили на прес-конференції в УНІАН керівники заводів, постанову Кабміну № 912 досі не виконано, що змушує зупинити виробництво.

«На сьогоднішній момент із Запорізького заводу звільнено вже 1400 осіб, і ще 2000 перебувають під загрозою скорочення», - відзначив П.Кравченко.

«З восьми печей заводу (СЗФ – УНІАН) залишили у роботі лише одну, щоб хоч якось пережити зиму», - підкреслив Д.Сисуєв.

За словами керівників, у заводів залишаються шанси відновити виробництво, якщо найближчим часом чиновники виконають раніше прийняту постанову уряду.

«Ми можемо повернути наших людей. Не всіх, тому що багато хто виїхав», - уточнив П.Кравченко.

Під час прес-конференції представники заводів відзначили, що на даний момент для конкурентної роботи заводів економічно обґрунтованим тарифом за споживану електроенергію є 6 центів за 1 кВт/год, замість 9,3 цента, що є зараз.

Як раніше повідомляв УНІАН, за підсумками 2010 року сумарне зростання тарифу на електроенергію становило 30,9% (підвищувався 4 рази).

За підсумками 2011 року сумарне зростання тарифу становило 21,4% (підвищувався 8 разів).

За 11 місяців поточного року тариф на електроенергію підвищувався 4 рази і сумарно зростання становило 10,8%.

На даний час тариф на електроенергію для феросплавних заводів України становить 93 дол. за 1 МВт/год, тоді як іноземні конкуренти українських феросплавних підприємств працюють за тарифами, що перебувають у межах від 20 дол. до 65 дол. за 1 МВт/год.

У 2011 році Запорізький феросплавний завод одержав чистий збиток у розмірі 758,9 млн грн, тоді як в 2010 році завод одержав чистий прибуток у розмірі 105,4 млн грн.

Аналогічна ситуація і зі Стаханівським феросплавним заводом, який у 2011 році одержав чистий збиток у розмірі 235,1 млн грн, тоді як 2010 рік підприємство закінчило з чистим прибутком в 5,5 млн грн.

Збитки Запорізького феросплавного заводу за 11 місяців поточного року становили 653,27 млн грн, а Стаханівського - 241,63 млн грн.

З 1 грудня виробництво на ЗЗФ і СЗФ зупинено.

«Запорізький завод феросплавів» - один з найбільших в Європі виробників феросплавів. Єдиний у СНД комбінат, що виплавляє широкий сортамент марганцевих і крем'янистих феросплавів, металевий марганець. Входить до складу Української асоціації виробників феросплавів. Частка внутрішнього ринку у поставках ЗЗФ становить 30-35%. Продукція експортується у країни СНД, Європейського Союзу, Азії і Африки.

«Стаханівський завод феросплавів» виробляє феромарганець, феросилікомарганець і феросиліцій.

Середньорічна виробнича потужність заводу становить 220 тис. тонн феросплавів.