СКМ сконцентрував контрольні пакети в «Єнакіївському коксохімпромі» та «Донецьккоксі»

Найбільша в Україні фінансово-промислова компанія System Capital Management Limited (СКМ), що належить бізнесменові Рінату Ахметову, придбала 40% акцій «Єнакіївського коксохімпрома» і 31,13% «Донецьккоксу», збільшивши свої пакети в статутних капіталах вказаних компаній до контрольних.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі «СКМ».

Згідно з повідомленням, у результаті придбання група СКМ володіє 50% акцій «Єнакіївського коксохімпрома» і 69,81% «Донецьккоксу».

Також у повідомленні наголошується, що SCM Ltd найближчим часом передасть ці пакети акцій у володіння компанії Metinvest B.V. (Корпоративний центр групи «Метінвест», гірничо-металургійного галузевого холдингу СКМ).

Довідка УНІАН. Діяльність групи компаній СКМ сконцентрована в гірничо-металургійній, енергетичній, фінансовій сферах бізнесу, а також у телекомунікаціях, медіа-бізнесі, нерухомості, роздрібній торгівлі, глиновидобуванні, торгівлі нафтопродуктами, сільському господарстві, торгівлі медикаментами, машинобудуванні і транспортному бізнесі.

До групи компаній СКМ входять компанії «Метінвест» і ДТЕК, Перший Український Міжнародний Банк і Ренесанс-Капітал, АСКА і АСКА-Життя, телекомунікаційна група Vega, Медіа Група «Україна» і видавничий холдинг «Сьогодні Мультимедіа», ЕСТА Холдинг (нерухомість), Український Ритейл (роздрібна торгівля), UMG (видобуток глин), Паралель (оператор ринку нафтопродуктів), HarvEast (сільське господарство), Український Аптечний Холдинг, машинобудівний холдинг «Гірничі машини», транспортний холдинг «Портінвест», транспортно-експедиторська компанія «Лемтранс» та інші.

100% акцій Компанії СКМ належать бізнесменові Рінату Ахметову.