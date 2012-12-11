Феросплавні заводи звинувачують раду «Енергоринку» в зриві виконання постанов Кабміну

Керівництво Запорізького й Стаханівського феросплавних заводів звинувачують раду державного підприємства «Енергоринок» у зриві виконання постанов уряду про встановлення економічно обгрунтованих тарифів на електроенергію.

Про це в понеділок, 10 грудня, на прес-конференції в УНІАН заявили керівники Запорізького й Стахановського феросплавних заводів.

«І коли йшло виконання постанови Кабінету Міністрів, то зіткнулося з таким органом, як рада оптового ринку, яка не дала просунутися у виконанні постанови. І на цей момент ситуація в безвиході, а люди, які повинні були забезпечувати виконання цього документа, більше відстоювали інтереси приватної компанії», - повідомив голова правління ЗЗФ Павло Кравченко.

За словами П.Кравченка, засідання ради «Енергоринку», на якому мало розглядатися питання реалізації постанов уряду й надання знижених тарифів феросплавним підприємствам, переносилося 5 разів, а коли відбулося, то рішення так і не ухвалили.

Учасники прес-конференції також зазначили, що за зрив виконання урядової постанови членів ради оптового ринку електроенергії можна притягти і до кримінальної відповідальності.

«І як виходитимуть із ситуації з невиконання постанови Кабміну, незрозуміло. Мінекономіки вважає, що все, що від них було потрібно, вони зробили, НКРЕ вважає, що вони все зробили, а шукати шляхи виходу ні одні, ні другі на сьогодні не хочуть", - додав присутній на прес-конференції виконавчий директор Української асоціації виробників феросплавів Сергій Кудрявцев.

Як повідомляв УНІАН, 30 серпня Президент України Віктор Янукович дав письмове доручення Кабміну, в якому вимагав до 1 жовтня вжити заходів з «розробки й впровадження справедливих тарифів для великих електрометалургійних підприємств».

У відповідь 1 жовтня Кабмін ухвалив постанову №912, якою зобов'язав ДП «Енергоринок» у період із 1 жовтня 2012 року до 1 березня 2013 року продавати Запорізькому й Стаханівському феросплавним заводам електроенергію за «оптовою ринковою ціною без урахування обсягу дотації для компенсації втрат, пов'язаних із поставками електричної енергії за регульованим тарифом».

Наразі тариф на електроенергію для феросплавних заводів України становить 93 дол. за 1 МВт/год, тоді як іноземні конкуренти українських феросплавних підприємств працюють за тарифами, що знаходяться в межах від 20 дол. до 65 дол. за 1 МВт/год.

У 2011 році Запорізький феросплавний завод отримав чистий збиток у розмірі 758,9 млн грн, тоді як у 2010 році завод отримав чистий прибуток у розмірі 105,4 млн грн.

Аналогічна ситуація і зі Стаханівським феросплавним заводом, який у 2011 році отримав чистий збиток у розмірі 235,1 млн грн, тоді як 2010 рік підприємство завершило з чистим прибутком у 5,5 млн грн.

Збитки Запорізького феросплавного заводу за 11 місяців цього року становили 653,27 млн грн, а Стахановського - 241,63 млн грн.

Із 1 грудня виробництво на ЗЗФ і СЗФ зупинено.