Держбюджет зазнає значних втрат через зупинку феросплавних заводів - керівники підприємств

Державний бюджет України і місцеві бюджети зазнають значних втрат через вимушені зупинки Запорізького і Стаханівського феросплавних заводів у зв'язку з невиконанням Радою оптового ринку електроенергії розпорядження Президента України та двох постанов Кабміну щодо встановлення економічно обгрунтованих тарифів на електроенергію для феросплавної галузі.

Про це УНІАН повідомили керівники Запорізького і Стаханівського феросплавних заводів.

«Коли я роблю елементарні економічні розрахунки, то неозброєним оком видно істотні втрати для України, Запорізького регіону. У мене складається враження, що багато державних структур не можуть оцінити значення заводу», - сказав голова правління Запорізького феросплавного заводу (ЗЗФ) Павло Кравченко.

До того ж П.Кравченко відзначив, що втрати міського бюджету через невиплати підприємством пенсійних відрахувань, а також податків на доходи фізосіб становитимуть 112,21 млн грн на рік. Завод буде змушений відмовитися від придбання електроенергії на суму 758,37 млн грн на рік. Також голова правління ЗЗФ наголосив, що підприємство закуповує імпортну сировину на 285 млн грн (руда і електродна маса), до того ж сплачує 48 млн грн мит. Через зупинку ЗЗФ держбюджет втратить цю суму.

«Також значних збитків зазнає залізниця, адже оплата залізничного тарифу підприємством при перевезенні сировини і готової продукції становить 85 млн грн на рік, зокрема ПДВ - 14 млн грн», - зазначив П.Кравченко.

Всього річна сума ПДВ, що сплачується підприємством, за словами керівника ЗЗФ, становить 624 млн грн.

"Якби була реалізована постанова уряду, то ми б уже сьогодні збільшили виробництво продукції на 20%, підвищили б до 60% рівень завантаження виробничих потужностей. А так сьогодні звільнені 1400 осіб та ще 2000 опинилися під загрозою скорочення", - наголосив П.Кравченко.

Заступник голови правління Стаханівського феросплавного заводу (СФЗ) Денис Сисуєв додав, що СЗФ при нормальному завантаженні потужностей споживає близько 1 млрд кВт/год на рік, сплачуючи щорічно 44-45 млн грн податків і витрачаючи 500-600 млн грн на закупівлю сировини (кокс, стружка і т.і.), а також 18 млн грн на рік за залізничні перевезення.

Як повідомляв УНІАН, ціна на електроенергію з 2010 року зросла на 76%, тоді як ціни феросплавів на світовому ринку знизилися на 20%.

До того ж керівники підприємств звертають увагу на те, що чиновники не виконали розпорядження Президента Віктора Януковича і дві постанови уряду, які наказували Раді оптового ринку електроенергії встановити економічно обгрунтовані тарифи на електроенергію для феросплавної галузі.

У цей час тариф на електроенергію для феросплавних заводів України становить 93 дол за 1 МВт/год, тоді як іноземні конкуренти українських феросплавних підприємств працюють за тарифами в межах від 20 до 65 дол за 1 МВт/год.

У 2011 році Запорізький феросплавний завод отримав чистий збиток у розмірі 758,9 млн грн, тоді як в 2010 році чистий прибуток заводу становив 105,4 млн грн.

Аналогічна ситуація і зі Стаханівським феросплавним заводом, який у 2011 році отримав чистий збиток у розмірі 235,1 млн грн, тоді як 2010 рік підприємство закінчило з чистим прибутком 5,5 млн грн.

Збитки Запорізького феросплавного заводу за 11 місяців поточного року становили 653,27 млн грн, а Стаханівського - 241,63 млн грн.

З 1 грудня виробництво на ЗЗФ і СЗФ зупинено.