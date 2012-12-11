Кременчуцький сталеливарний завод призупинив роботу до 15 грудня

Кременчуцький сталеливарний завод (Кременчук, Полтавська обл.) призупинив роботу до 15 грудня, повідомили УНІАН у профкомі підприємства.

На підприємстві уточнили, що це рішення пов'язане з припиненням постачань деяких видів продукції підприємства в Російську Федерацію.

«Днями російська федеральна установа "Регістр сертифікації на федеральному залізничному транспорті" призупинила дію сертифікатів відповідності на рами бічні візків вантажних вагонів та рами бічні. Це основні види продукції, що виробляються на КСЗ. Після призупинення сертифікатів підприємство готову продукцію відвантажувало на склад, а тепер вирішило призупинити роботу», - повідомили на підприємстві.

Також у профкомі відзначили, що в середу, 12 грудня, на завод приїде комісія з Росії, яка уточнить всі вимоги до виробничого процесу, які підприємство повинно виконати.

«Тільки після цього ми зможемо повернути сертифікат і почати працювати. Поки наказ по підприємству про призупинення роботи - до 15 грудня», - сказали в профкомі.

Як повідомляв УНІАН, раніше "Регістр сертифікації на федеральному залізничному транспорті" призупинив Кременчуцькому сталеливарному заводу дію сертифікатів відповідності на рами бічні візків вантажних вагонів та рами бічні. Призупиненню дії сертифіката відповідності передував позаплановий інспекційний контроль підприємства з боку Росії.

Довідка УНІАН. ПАТ "Кременчуцький сталеливарний завод" є провідним підприємством сучасного ливарного виробництва України з виготовлення сталевого литва для вантажних вагонів і великовантажних автомобілів. Завод також виробляє широкий асортимент сталевого й чавунного литва різних конфігурацій за кресленнями замовників.

Кременчуцький сталеливарний завод в 2011 році спрацював зі збитком 21,465 млн грн, тоді як в 2010 році підприємство отримало чистий прибуток у розмірі 21,367 млн грн.