На Криворізькому гірничо-збагачувальному комбінаті обрушився дах

У Кривому Розі на Дніпропетровщині на території ВАТ «Північний гірничо-збагачувальний комбінат» в цеху виробництва окатишів №2 (розмір будівлі 180х180х30м) сталося руйнування частини залізобетонного даху на площі 4800 кв. м.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з надзвичайних ситуацій, обрушення сталося 11 грудня о 19.30.

Жертв та постраждалих немає.

Технологічний процес цеху призупинено. Причини руйнування встановлюються.

Довідка УНІАН. ВАТ «Північний гірничо-збагачувальний комбінат» - одне з найбільших гірничодобувних підприємств Європи із завершеним циклом підготовки сировини для металургійної промисловості: залізорудного концентрату і окатишів. Річна виробнича потужність комбінату становить понад 13,3 млн.тонн залізорудного концентрату і понад 11 млн.тонн окатишів.

Північний ГЗК входить до Гірничорудного дивізіону Групи «Метінвест».