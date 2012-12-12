В Україні виробництво автомобілів і автобусів скоротилося на 24%

Виробництво автотранспортних засобів в Україні в січні-листопаді 2012 року, за оперативними даними профільної асоціації «Укравтопром», скоротилося до 72,790 тис. одиниць, що на 24% менше обсягу виробництва за аналогічний період 2011 року.

Згідно з даними Асоціації автовиробників України, виробництво легкових автомобілів за цей період поточного року за умови відсутності держпідтримки галузі і слабкого автокредитування знизилося на 26% - до 66,622 тис. одиниць, виробництво комерційних автомобілів знизилося на 4% - до 2,954 тис. одиниць, а випуск автобусів - на 5% - до 3,214 тис. одиниць.

У листопаді поточного року виробництво автотранспортних засобів скоротилося на 42% у порівнянні з листопадом 2011 року - до 5,707 тис. одиниць.

До того ж випуск легкових автомобілів у листопаді знизився в 1,8 рази і становив 5,127 тис. одиниць, а випуск комерційних автомобілів скоротився майже на 26% - до 217 одиниць.

Зі свого боку випуск автобусів у листопаді знизився до 363 одиниць (без урахування ЛАЗу), що на 7% менше показника листопада 2011 року.

Найбільшим в Україні виробником легкових автомобілів у поточному році залишається «Запорізький автомобілебудівний завод». За даними «Укравтопрому», за 11 місяці 2012 року обсяги його виробництва також скоротилися до 39,961 тис. одиниць з 56,293 тис. одиниць за аналогічний період минулого року. До того ж виробництво легкових автомобілів на підприємстві в січні-листопаді ц.р. знизилося до 38,384 тис. одиниць з 54,948 тис. одиниць за 11 місяців 2011 року, а вантажних - до 909 одиниць в 2012 році з 1,116 тис. одиниць в 2011 році. За 11 місяців п.р. виробництво збільшилося лише в сегменті «автобуси» - до 668 одиниць з 229 одиниць у січні-листопаді минулого року.

Згідно з наявними в розпорядженні УНІАН звітам самого «ЗАЗу», виробництво підприємством легкових автомобілів за 11 місяців 2012 року становитиме 38,697 тис. одиниць.

Довідка УНІАН. Найбільшими виробниками легкових автомобілів і автобусів в Україні є Корпорація «УкрАВТО» («Запорізький автомобілебудівний завод»), Корпорація «Богдан», «Єврокар», Корпорація «АІС» («КрАСЗ»), Корпорація «Еталон» («Чернігівський автозавод» і «Бориспільський автозавод»).