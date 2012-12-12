Ostchem збільшив частку в «Кримському Титані» до 100%

Хімічний холдинг Ostchem Germany GMBH, підконтрольний Group DF українського бізнесмена Дмитра Фірташа, придбав контрольний пакет акцій "Кримського Титану" у розмірі 50% + 1 статутного капіталу за 677,6 млн грн.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Фонду державного майна України.

Відповідну інформацію про зміни в реєстрі власників цінних паперів ПАТ «Кримський Титан» отримало 11 грудня.

У прес-службі Фонду державного майна України повідомили, що Ostchem придбав контрольний пакет акцій "Кримського Титану" в розмірі 50% + 1 статутного капіталу за 677,6 млн грн.

Як відзначили у ФДМУ, компанії Ostchem Germany GMBH було запропоновано придбати контрольний пакет "Кримського Титану", оскільки вона є співзасновником цього ПАТ. Раніше була проведена оцінка цього пакету, у результаті чого 50% + 1 акція підприємства були оцінені в суму 677,6 млн грн.

У ФДМУ також повідомили, що Ostchem Germany GMBH вже перерахувала всю суму за придбаний пакет акцій підприємства.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів у липні 2012 року ухвалив рішення про передачу 100% акцій Публічного акціонерного товариства «Державна холдингова компанія «Титан України» Фонду державного майна для подальшого продажу акцій «ДАК «Титан», ПАТ «Кримський Титан» і ПАТ «Сумихімпром» і ліквідації ДХК.

Довідка УНІАН. ПАТ «Кримський Титан» є одним із найбільших виробників діоксиду титану у Східній Європі, якому належить 2% світового ринку двоокису титану пігментного. Експорт продукції здійснюється до 53 країн світу і становить близько 70% загального обсягу виробництва.

Українському бізнесмену та інвестору Дмитру Фірташу належить Група компаній Group DF, яка володіє 90% акцій компанії OstChem Holding AG.