«Богдан» за 11 місяців скоротив виробництво на 32%

Корпорація "Богдан", один з найбільших українських виробників автомобілів, за січень-листопад 2012 року скоротив виробництво автотранспорту до 13,274 тис. штук з 19,477 тис. за аналогічний період 2011 року.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі корпорації.

Зокрема, виробництво легкових автомобілів за 11 місяців впало на 36,3% - до 11,942 тис. одиниць.

Водночас виробництво автобусів і тролейбусів за вказаний період зросло більш ніж в 3 рази - до 491 одиниці. Також за вказаний період збільшилися обсяги виробництва комерційних автомобілів - до 841 одиниці з 573 одиниць у січні-листопаді 2011 року.

Довідка УНІАН. Корпорація "Богдан" створена в лютому 2005 року з метою реалізації інвестиційних проектів, спрямованих на створення в Україні потужностей з виробництва транспортних засобів усіх типів. На першому етапі корпорацію контролював Петро Порошенко, але з кінця 2008 року контроль перейшов до рук менеджменту «Богдана» і групи українських банків.

Наразі корпорація має два сучасні заводи: з виробництва легкових автомобілів в Черкасах потужністю 120-150 тис. автомобілів (випускає автомобілі Lada і Hyundai, а також автомобілі під власним брендом) та автобусів і тролейбусів в Луцьку потужністю 6 тис. штук.

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