Експерт називає згубним законопроект про акциз на імпорт машинокомплектів

Проект закону про внесення змін до Податкового кодексу в частині підвищення ставок акцизів на імпорт автомобільних кузовів і кабін до 3,5 тис. євро за штуку, підготовлений Мінфіном і опублікований на сайті міністерства, може спричинити закриття автозаводів.

Про це УНІАН заявив генеральний директор Всеукраїнської асоціації автоімпортерів і дилерів Олег Назаренко.

«З точки зору імпортерів, які платять повний обсяг платежів під час імпорту готових автомобілів, це (ухвалення законопроекту про підвищення акцизу на машинокомплекти - УНІАН), може, і було б вигідно. Однак насправді все не так просто. У разі введення акцизу в 3,5 тис. євро за кузов, немає резону ввозити машинокомплект - дешевше ввезти власне автомобіль, оскільки платежі з імпорту готового автомобіля становлять в середньому 900 - 1900 доларів за штуку. Але при цьому доведеться закрити працюючий складальний завод, звільнити людей, скоротити робочі місця», - зазначив експерт.

За його словами, ставки акцизів, пропоновані Мінфіном, несправедливі і взяті зі стелі. А сам законопроект виглядає, як спроба влаштувати конкурентні сутички автозаводів між собою. «В Україні немає автопрому, немає чисто українського автомобіля. Є корейські чи китайські автомобілі, які тут збираються, але українського автомобіля - немає. А зараз, коли з'явився цей законопроект, все виглядає так, ніби один завод хоче знищити інший завод», - сказав О.Назаренко.

Нагадаємо, проект закону про введення акцизів на імпорт машинокомплектів був опублікований на сайті Мінфіну сьогодні. Згідно з пояснювальною запискою до законопроекту, підвищення акцизного податку на кузови зробить агрегатний імпорт легкових автомобілів економічно недоцільним. Документ пропонує зрівняти акцизні ставки на імпорт кузовів на рівні 3,5 тис. євро за штуку зі 109 євро за новий кузов і 436 євро за використаний. "За даними митної статистики, імпорт кузовів в минулому році становив 22 тис. при обсязі платежів з акцизного податку всього 28 млн грн. Значна питома вага імпорту - це оформлення розібраних на агрегати готових легкових автомобілів з метою свідомого ухилення від повного оподаткування, які потім збираються на території України, реєструються в органах Державної автомобільної інспекції МВС України та класифікуються як готові транспортні засоби», - йдеться в пояснювальній записці до законопроекту.

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