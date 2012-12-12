З початку грудня метпідприємства України знизили середньодобове виробництво майже на 15%

Металургійні підприємства України за 10 діб грудня п.р. знизили середньодобове виробництво металопрокату порівняно з аналогічним показником за листопад на 14,9% - до 68,7 тис. тонн.

Про це УНІАН повідомили в об'єднанні металургійних заводів «Металургпром».

Середньодобове виробництво сталі скоротилося на 7,4% - до 83 тис. тонн, чавуну - на 5,1% - до 76,9 тис. тонн.

Станом на 1 грудня 2012 р. на метпідприємствах в роботі перебували 27 з 36 доменних печей (75%), 19 з 21 конвертерів (90%), 8 з 16 мартенівських печей (50%) і 5 з 15 електропечей (33%) .

У листопаді металурги збільшили порівняно з жовтнем 2012 р. виробництво загального прокату на 5,1% - до 2,422 млн тонн, сталі - на 5,5% - до 2,687 млн тонн, чавуну - на 2,3% - до 2,431 млн тонн .

За січень-листопад 2012 виробництво загального прокату в Україні скоротилося порівняно з січнем-листопадом 2011 р. на 8% - до 26,669 млн тонн, сталі - на 7% - до 29,828 млн тонн, чавуну - на 1% - до 26,171 млн тонн.