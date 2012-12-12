«Запоріжсталь» інвестувала в модернізацію виробництва 140 млн грн

Одне з найбільших металургійних підприємств - комбінат «Запоріжсталь», що входить до гірничо-металургійної групи "Метінвест", інвестував у модернізацію виробництва 140 млн грн.

Про це УНІАН повідомила прес-служба підприємства, з посиланням на інформацію гендиректора Ростислава Шурми.

«На підтримку чіткої і злагодженої роботи обладнання за останні чотири місяці цього року ми витратили близько 140 млн грн», - зазначив гендиректор Р.Шурма.

Згідно з повідомленням, 20 млн грн було витрачено на капітальний ремонт доменної печі № 5.

«У результаті ремонту замінили основний розподільчий апарат - комплекс бесконусного завантажувального пристрою», - сказано в повідомленні.

Крім цього відремонтовано повітронагрівачі печі, пиловловлювачі, а також проведено реконструкцію головного жолоба.

У повідомленні також сказано, що нова конструкція і каркас жолоба укріплені сучасними наливними вогнетривкими масами виробництва компанії Terres Refractaires du Boulonnais (Франція), що дозволить знизити втрати чавуну до 10 тис. тонн чавуну на рік.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці літа гендиректор «Запоріжсталі» Ростислав Шурма обіцяв активізувати модернізацію комбінату. За його словами, комбінат має намір провести до кінця року роботи з техпереозброєння, інвестувавши понад 40 млн дол.

30 липня гірничо-металургійна група «Метінвест», основним акціонером якої є група українського бізнесмена Ріната Ахметова СКМ (71,25%) і група компаній СМАРТ (23,75%), оголосила про викуп контрольного пакету акцій ВАТ «Запоріжсталь».

Того ж дня замість Віталія Сацького, який керував підприємством понад 26 років, виконувачем обов'язків гендиректора комбінату був призначений Р.Шурма.

Раніше він обіймав посаду заступника директора металургійного дивізіону групи "Метінвест".

«Запоріжсталь» 2011 р. завершила з чистим збитком 124,084 млн грн, тоді як за 2010 р. підприємство отримало прибуток у розмірі 241,166 млн грн.