Українські КХЗ в січні-листопаді збільшили імпорт вугілля для коксування на 10%

У січні-листопаді 2012 р. українські коксохімічні заводи збільшили порівнянj з аналогічним періодом 2011 р. обczub імпорту вугілля для коксування на 10% - до 10,44 млн тонн.

Про це УНІАН повідомили в об'єднанні металургійних заводів «Металургпром».

У листопаді імпорт вугілля зріс порівняно з жовтнем п.р. на 3,8% - до 830 тис. тонн.

За даними «Металургпрому», поставки українського вугілля для коксування на вітчизняні КХЗ за січень-листопад 2012 р. скоротилися щодо січня-листопада 2011 р. на 14% - до 13,75 млн тонн. У листопаді поставки вугілля виросли на 9% відносно жовтня ц.р. - До 1,2 млн тонн.

Усього за 11 місяців на українські КХЗ поставлено 24,2 млн тонн вугілля для коксування - на 5% менше аналогічного показника 2011 року.

За 11 місяців 2012 р. обсяг імпорту коксу збільшилися порівняно з 11 місяцями минулого року в 2,4 раза - до 327 тис. тонн.

У листопаді цей показник виріс відносно жовтня на 50% - до 90 тис. тонн. Весь обсяг коксу імпортований ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг».

За 11 місяців 2012 р. коксохіми поставили металургам 13,12 млн тонн коксу - на 3% менше, ніж за підсумками 11 місяців минулого року. Це становить 97% від розрахункової балансової потреби металургійних підприємств.