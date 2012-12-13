Evraz розділив гірничодобувний дивізіон на рудний і вугільний

Evraz plc розділив свій гірничодобувний дивізіон на дві частини - "Руда" та "Вугілля", йдеться в повідомленні компанії.

Рішення про організаційні та кадрові зміни в керівництві керуючої компанії ТОВ "Євразхолдинг" ухвалили для оптимального розмежування функцій і підвищення ефективності управління ключовими продуктовими групами.

Керівником дивізіону "Руда" призначено віце-президента з великих проектів Evraz Марата Атнашева. На новій посаді він поєднуватиме керівництво блоком великих проектів і керівництво дивізіоном, до складу якого увійдуть рудні підприємства Evraz, розташовані в Росії ("Євраз Качканарський ГЗК", "Євраз Високогористий ГЗК", "Євразруда"). Атнашев відповідатиме за здійснення загального планування і оперативного керівництва діяльністю дивізіону. Управління проектами розробки вугільних родовищ передано до дивізіону "Вугілля".

Керівником дивізіону "Вугілля" призначено Сергія Степанова. У зону його відповідальності входитиме здійснення загального планування і оперативного керівництва діяльністю дивізіону, а також розробка, впровадження та контроль за реалізацією програм розвитку підприємств, які входять до складу дивізіону, передає РИА "Новости" з посиланням на ПРАЙМ.

Evraz - вертикально інтегрована металургійна і гірничодобувна компанія з активами в РФ, Україні, США, Канаді, Чехії, Італії та ПАР. Компанія входить до складу 20 найбільших сталеливарних підприємств світу з виробництва сталі, обсяг виробництва якої в 2011 році виріс на 3% і становив 16,8 мільйона тонн. У 2011 році Evraz продав 15,5 мільйона тонн сталевого прокату. Власний гірничодобувний бізнес забезпечує значну частину внутрішніх потреб групи в залізній руді і коксівному вугіллі.