Українські феросплавні заводи вклали в модернізацію виробництва понад 1 млрд грн

Найбільші феросплавні заводи - Запорізький (ЗЗФ) і Стаханівський (СФЗ) заводи, які вклали в модернізацію виробництва понад мільярд гривень, відповідають кращим світовим стандартам, однак змушені зупинитися через відмову Ради «Енергоринку» встановити економічно обгрунтовані тарифи на електроенергію.

Про це УНІАН заявили керівники феросплавних заводів.

«Сьогодні феросплавні заводи є одними з передових. Наші товари продаються на ринку Західної Європи, тобто товари нашого виробництва спокійно продаються без всяких обмежень на ринках Західної Європи, чого не можна сказати про металургійні підприємства», - зазначив голова правління ЗЗФ Павло Кравченко.

За словами П.Кравченка, на заводі існує програма модернізації, розрахована на 5 років. Згідно з програмою, в 2007 році була закінчена реконструкція одного з цехів.

«Цей цех на сьогодні можна назвати одним з найпередовіших, він робить сплави, які ні в Європі, ні в світі не робляться», - підкреслив Кравченко, додавши, що в 2008 році була закінчена газоочистка вапняної ділянки, а протягом 2008-2009 років частково реконструйований цех на суму близько 1 млрд грн.

У 2010 в 2011 роках, за словами П.Кравченка, були запущені дві печі, які не мають аналогів у світі.

«Це одна з передових технологій», - уточнив директор.

У свою чергу заступник глави правління СФЗ Денис Сисуєв зазначив, що, скільки б феросплавні заводи не вкладали в модернізацію виробництва, головним для підприємств є ціна на електроенергію, незважаючи на те, що норма витрати електроенергії Запорізького і Стаханівського заводів на тонну продукції цілком відповідає світовим стандартам .

В якості прикладу Д.Сисуєв назвав аналогічні заводи Македонії, Норвегії та Франції.

«У Норвегії - це передовий завод, значить, ми знаходимося за рівнем споживання на рівні норвезького заводу, французького», - сказав Д.Сисуєв.

Як повідомляв УНІАН, 30 серпня Президент України Віктор Янукович дав письмове доручення Кабміну, в якому зажадав до 1 жовтня вжити заходів з «розробки та впровадження справедливих тарифів для великих електрометалургійних підприємств».

У відповідь 1 жовтня Кабмін ухвалив постанову № 912, якою зобов'язав ДП «Енергоринок» у період з 1 жовтня 2012 року по 1 березня 2013 продавати Запорізькому і Стаханівському феросплавним заводам електроенергію за «оптовою ринковою ціною без урахування обсягу дотації для компенсації втрат, пов'язаних з постачанням електричної енергії за регульованим тарифом».

Наразі тариф на електроенергію для феросплавних заводів України становить 93 дол за 1 МВт/год, тоді як іноземні конкуренти українських феросплавних підприємств працюють за тарифами, які знаходяться в межах від 20 дол. до 65 дол. за 1 МВт/год.

У 2011 році Запорізький феросплавний завод отримав чистий збиток у розмірі 758,9 млн грн, тоді як в 2010 році завод отримав чистий прибуток у розмірі 105,4 млн грн.

Аналогічна ситуація і зі Стаханівським феросплавним заводом, який в 2011 році отримав чистий збиток у розмірі 235,1 млн грн, тоді як 2010 рік підприємство завершило з чистим прибутком у 5,5 млн грн.

Збитки Запорізького феросплавного заводу за 11 місяців поточного року становили 653,27 млн грн, а Стаханівського - 241,63 млн грн.

З 1 грудня виробництво на ЗЗФ і СЗФ зупинено.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Держбюджет зазнає значних втрат через зупинку феросплавних заводів - керівники підприємств

Феросплавні заводи звинувачують раду «Енергоринку» в зриві виконання постанов Кабміну

Запорізький і Стаханівський феросплавні заводи просять допомоги у Януковича