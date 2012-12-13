Українські метпідприємства в січні-листопаді збільшили імпорт залізорудної сировини на 91%

Метпідприємства України за 11 місяців 2012 р. збільшили порівняно з аналогічним періодом 2011 р. імпорт залізорудної сировини (ЗРС) на 91% - до 2,43 млн тонн. Про це УНІАН повідомили в асоціації гірничорудних підприємств «Укррудпром».

Зокрема, з Російської Федерації імпортували у зазначений період залізорудну сировину Алчевський меткомбінат (близько 1,802 млн тонн), Дніпровський меткомбінат ім. Дзержинського (251 тис. тонн), меткомбінат ім. Ілліча (134,1 тис. тонн), меткомбінат «Азовсталь» (145 тис. тонн), «Запоріжсталь» (89 тис. тонн). Інші метпідприємства України завезли за імпортом 7,3 тис. тонн ЗРС.

За даними «Укррудпрому», у січні-листопаді українські гірничовидобувні підприємства реалізували 63,33 млн тонн продукції – на 3,5% менше аналогічного періоду минулого року. На експорт відвантажено 31,892 млн тонн залізорудної продукції, що на 2,4% більше. Обсяг поставок на внутрішній ринок скоротився на 8% - до 31,438 млн тонн. Зокрема, поставки металургійним підприємствам знизилися на 9% - до 30,649 млн тонн.

У листопаді українські ГЗК зменшили порівняно з жовтнем 2012 р. реалізацію ЗРС на 2,5% - до 5,435 млн тонн. Порівняно з листопадом 2011 р. цей показник знизився на 10%.

За даними «Укррудпрому», на 1 грудня 2012 р. на складах підприємств асоціації накопичилося понад 1,289 млн тонн залізорудної продукції. З початку року обсяги залишків на складах загалом скоротилися на 84 тис. тонн.

Як повідомляв УНІАН, в Україні за 11 місяців 2012 р. виробництво залізорудного концентрату збільшилося на 1%, - до 60,769 млн тонн, виробництво руди залишилося на рівні аналогічного показника минулого року.

Виробництво агломерату зросло на 2% - до 39,138 млн тонн. Виробництво окатишів за січень-листопад збереглося на рівні 11 місяців 2011 р. - до 20,348 млн тонн.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Азаров: валютна виручка України скорочується через падіння цін на метпродукцію