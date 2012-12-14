В.о. гендиректора "АвтоКрАЗу" призначено екс-керівника Полтавського автоагрегатного заводу

Виконувачем обов'язків генерального директора, який входить до складу фінансово-промислової групи "Фінанси та Кредит" підприємства "АвтоКрАЗ", призначено Романа Черняка замість Сергія Сазонова.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі "АвтоКрАЗу".

У прес-службі уточнили, що вакансія виникла у зв'язку з переходом генерального директора «АвтоКрАЗу» Сергія Сазонова на посаду голови наглядової ради ПАТ «АвтоКрАЗ».

Роман Черняк до цього керував Полтавським автоагрегатним заводом.

Довідка УНІАН. ПАТ «АвтоКрАЗ» випускає 33 основні моделі і майже 260 модифікацій і комплектацій великотоннажної автотехніки.

У 2011 році підприємство збільшило промвиробництво на 7%, виробивши 1071 одиницю автомобілів і складальних автокомплектів.

Полтавський автоагрегатний завод - єдине в Україні та одне з найбільших у СНД спеціалізоване підприємство з виробництва гальмівної апаратури, призначеної для вантажних автомобілів типу КрАЗ, КамАЗ, МАЗ, БелАЗ, причепів та напівпричепів, автобусів, тролейбусів і спеціальної автотехніки. Крім того, підприємство виробляє пневмоапарати для технологічного обладнання (блоків підготовки повітря, пневморозподільників і електропневмоклапанів) і товарів народного споживання. Підприємство контролюється групою «Фінанси і кредит».

Фінансово-промислова група "Фінанси та Кредит" підконтрольна українському бізнесменові Костянтину Жеваго.