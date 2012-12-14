Японська «Isuzu Motors Limited» викупить контрольний пакет акцій «Ісузу Україна»

Антимонопольний комітет України дозволив японській компанії «Isuzu Motors Limited» викупити контрольний пакет акцій автомобільної компанії «Ісузу Україна». Про це УНІАН повідомили у прес-службі АМК.

«Надано дозвіл компанії «Isuzu Motors Limited» (м. Токіо, Японія) на придбання акцій ПрАТ «Автомобільна компанія Ісузу Україна» (м. Київ), що забезпечує перевищення 50% голосів у вищому органі управління компанії», - сказано у повідомленні.

Довідка УНІАН. Автомобільна компанія «Ісузу Україна» спеціалізується на оптовій торгівлі автомобілями. В асортименті - вантажні автомобілі Isuzu NQR, Isuzu NLR і Isuzu CYZ 51K-самоскид, бетонозмішувач, запасні частини Isuzu.