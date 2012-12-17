Росія встановила рекорд з експорту зброї

План експортних поставок військової продукції перевиконано, їхній обсяг перевищив 14 мільярдів доларів, повідомив у понеділок президент Росії Володимир Путін, передає РІА «Новини».

Для порівняння, за підсумками 2011 року Росія, як повідомлялося, продала зброї і військової техніки на 13,2 мільярда доларів, з яких 10,7 млрд припадали на контракти єдиного державного посередника "Рособоронекспорту". План Федеральної служби з військово-технічного співробітництва на 2012 рік передбачав обсяг продажів на суму 13,5 мільярда доларів.

"У поточному році ми виходимо на рекордний рівень за експортними поставками військової продукції. Їхній обсяг перевищив 14 мільярдів доларів, тобто план на рік перевиконано", - сказав президент на засіданні Комісії з військово-технічного співробітництва.

До того ж Путін зазначив і якісні зміни в системі військово-технічного співробітництва, насамперед спільне виробництво продукції військового призначення, а також роботу з відновлення позицій Росії на ринку послуг з модернізації та ремонту військової техніки.