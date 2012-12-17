Кременчуцький сталеливарний завод відновив роботу

ПАТ «Кременчуцький сталеливарний завод» (Кременчук, Полтавська обл.) з 15 грудня відновило роботу.

Про це повідомили УНІАН у профкомі підприємства.

«З 15 грудня ми знову відновили роботу. Сертифікат нам наразі не повернули, але ми працюємо в цьому напрямку», - сказали в профкомі.

Як повідомляв УНІАН, "Регістр сертифікації на федеральному залізничному транспорті" призупинив Кременчуцькому сталеливарному заводу дію сертифікатів відповідності на рами бічні візків вантажних вагонів та рами бічні. Призупиненню дії сертифіката відповідності передував позаплановий інспекційний контроль підприємства з боку Росії.

11 грудня завод призупинив роботу до 15 грудня у зв'язку з припиненням постачань деяких видів продукції підприємства в Російську Федерацію.

Довідка УНІАН. ПАТ "Кременчуцький сталеливарний завод" є провідним підприємством сучасного ливарного виробництва України з виготовлення сталевого литва для вантажних вагонів і великовантажних автомобілів. Завод також виробляє широкий асортимент сталевого й чавунного литва різних конфігурацій за кресленнями замовників.

Кременчуцький сталеливарний завод в 2011 році спрацював зі збитком 21,465 млн грн, тоді як в 2010 році підприємство отримало чистий прибуток у розмірі 21,367 млн грн.