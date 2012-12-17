Fitch відзначає високі ризики для українських поставок сталі на ринок Євросоюзу

Міжнародне рейтингове агентство Fitch назвало українських виробників сталі «вразливими» на ринку Євросоюзу, який скорочується в 2013 році через економічну кризу, йдеться в повідомленні агентства.

«Сфокусовані на експорті українські виробники будуть більшою мірою схильні до впливу помірного скорочення споживання сталі, очікуваного в ЄС в 2013 році, у порівнянні з російськими виробниками», - повідомляє рейтингове агентство в звіті «Металургійна і гірничодобувна галузь СНД: прогноз на 2013 рік».

«Висока частка у виробництві сталевих напівфабрикатів з більш низькою доданою вартістю робить українських виробників уразливими у разі зниження попиту в 2013 році», - відзначає агентство.

Водночас Fitch дає більш оптимістичний прогноз на наступний рік для російських виробників сталі. Внутрішній попит продовжить бути більш важливим для російських виробників у 2013 році, ніж експорт, і на відміну від ситуації в Західній Європі, у зв'язку з чим Fitch очікує сильний попит в Росії. Зростаючі доходи будуть підтримувати будівництво та продаж автомобілів, і потреби в заміні старих трубопроводів також будуть підкріплювати хороший попит.

Великі виробники сталі в СНД будуть продовжувати мати високі коефіцієнти завантаження потужностей, так як їх грошові витрати в сегменті виробництва слябів як і раніше будуть на 25% -35% нижче середнього світового показника, прогнозує агентство. У наступному році Fitch очікує збереження підтримки рентабельності неінтегрованих компаній з огляду на зниження відносної ціни на сировину для виробництва сталі в порівнянні з готовою сталевою продукцією.

Як повідомляв раніше УНІАН, за оперативними даними, у січні-листопаді 2012 року виробництво сталі в Україні скоротилося в порівнянні з аналогічним періодом 2011 року на 7% - до 29,828 млн тонн, а виробництво готового прокату знизилося на 6% - до 24,503 млн тонн.