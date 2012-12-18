Виробництво прокату в Україні за 11 місяців скоротилося на 5% - до 17 млн тонн

Українські металургійні підприємства у січні-листопаді 2012 року скоротили виробництво прокату готового чорних металів порівняно з аналогічним періодом 2011 року на 5,1% - до 17,018 млн тонн, повідомляє Державна служба статистики.

Як повідомляє Держстат, у листопаді 2012 року виробництво прокату становило 1,495 млн тонн, що на 1,2% більше показника попереднього місяця і на 0,1% менше показника листопада 2011 року.

За 11 місяців поточного року виробництво прокату плоского гарячекатаного, зокрема, скоротилося порівняно з аналогічним періодом 2011 року на 11,6% - до 7,380 млн тонн, а виробництво прутів і стрижнів скоротилося на 1,5% - до 4,414 млн тонн.

Виробництво сталі без напівфабрикатів, отриманих безперервним литтям, скоротилося в січні-листопаді 2012 року до 15,395 млн тонн, що на 5,2% менше аналогічного показника 2011 року.

Скорочення виробництва чавуну за 11 місяців 2012 року порівняно з аналогічним періодом 2011 року становило 1,3% - до 26,171 млн тонн.

Держстат повідомляє, що загальний обсяг виробництва металургійної продукції в Україні за 11 місяців поточного року скоротився на 4,7% порівняно з торішнім показником.

У листопаді 2012 року виробництво металургійної продукції в країні виросло на 0,9% щодо жовтня 2012 року, а щодо листопаді 2011 скоротилося на 2,1%.

Довідка УНІАН. Продукція металургійної галузі, в якій працюють кілька десятків підприємств, займає важливу частину в експорті України і формує для країни значну частину валютної виручки.

За даними «Металургпрому», у 2012 р. в Україні планується скорочення виробництва прокату порівняно з 2011 р. на 8% - до 29,1 млн тонн.

У 2011 р. в Україні обсяги виробництва загального металопрокату зросли порівняно з 2010 р. на 3% - до 31,677 млн тонн, сталі - на 6% - до 34,689 млн тонн, чавуну - на 6% - до 28,879 млн тонн.